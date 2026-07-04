Один истребитель на три авианосца: Китай «доработал» свой J-15T

Китайский палубный истребитель J-15T получил важное преимущество: самолёт может базироваться не только на новейшем авианосце «Фуцзянь», но и на более старых кораблях «Ляонин» и «Шаньдун». Это означает, что один тип боевого самолета потенциально можно использовать на всей авианосной флотилии Китая.

J-15T представляет собой модернизированную версию палубного истребителя J-15, который уже много лет находится на вооружении китайского флота. Главное отличие новой модификации — подготовка к запуску с катапульты. Это имеет решающее значение для «Фуцзянь» — первого китайского авианосца с плоской палубой и электромагнитными катапультами.

Почему это важно для Китая

Первые два китайских авианосца — «Ляонин» и «Шаньдун» — используют иную схему запуска самолетов. На них установлен трамплин, с которого истребители взлетают без катапульты. Такой подход проще, но ограничивает максимальную взлётную массу самолёта, а значит — запас топлива, количество вооружения и дальность боевого применения.

«Фуцзянь» работает по-другому. Его электромагнитные катапульты позволяют запускать более тяжёлые самолёты с большей боевой нагрузкой. Именно поэтому появление J-15T имеет большое значение: эта версия может использовать преимущества нового авианосца, но при этом сохраняет совместимость со старыми кораблями.

Для китайского флота это упрощает логистику, подготовку экипажей и планирование авиационного крыла. Вместо того чтобы иметь в составе различные модификации для разных авианосцев, флот получает более универсальный самолёт.

Что известно о J-15T

J-15T разработан как палубный истребитель для работы с катапультным запуском и посадкой на аэрофинишер. Для этого самолёт получил изменения в конструкции, в частности усиленные элементы и узлы для взаимодействия с катапультой.

На «Фуцзяне» этот истребитель сможет взлетать с большей массой, чем при старте с трамплина на «Ляонине» или «Шандуне». Это означает больше топлива, более широкий набор вооружения или большую гибкость при выполнении боевых задач.

В то же время на старых авианосцах возможности J-15T будут ограничены именно схемой взлета. Там самолет не сможет в полной мере раскрыть потенциал катапультного взлета, но сам факт совместимости делает его гораздо более ценным для флота.

Фуцзянь меняет возможности китайского флота

Новый авианосец «Фуцзянь» стал ключевым элементом модернизации ВМС Китая. В отличие от «Ляонин» и «Шаньдун», он имеет плоскую палубу и электромагнитные катапульты. Это сближает его по концепции с самыми современными американскими авианосцами, хотя Китай пока не имеет опыта их эксплуатации.

В ходе испытаний в Фуцзяне уже были продемонстрированы взлет и посадка J-15T, нового палубного истребителя J-35 и самолета дальнего радиолокационного обнаружения KJ-600. Это важный набор для полноценной авианосной группировки: истребители обеспечивают ударные и оборонительные возможности, а KJ-600 должен расширить обзор воздушной и морской обстановки.

Впереди ещё много испытаний

Несмотря на громкую демонстрацию, китайский авианосный флот по-прежнему находится на этапе активного развития. «Фуцзянь» должен доказать свою способность не просто запускать отдельные самолеты, а стабильно проводить сложные полётные операции, работать с полным авиакрылом и действовать в составе боевой группы.

Для J-15T это тоже лишь начало более широкой интеграции. Самолёт должен продемонстрировать, насколько эффективно он будет работать в различных режимах — с трамплина на старых авианосцах и с катапульты на новом «Фуцзяне».

Если эти испытания пройдут успешно, Китай получит гораздо более маневренный палубный истребитель и сможет быстрее наращивать потенциал своих авианосных групп. Для региона это означает дальнейшее усиление китайского военно-морского присутствия, особенно в районах вокруг Тайваня, Южно-Китайского моря и западной части Тихого океана.