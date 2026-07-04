Один винищувач для трьох авіаносців: Китай “прокачав” свій J-15T

Китайський палубний винищувач J-15T отримав важливу перевагу: літак може працювати не лише з новітнього авіаносця Fujian, а й зі старіших кораблів Liaoning та Shandong. Це означає, що один тип бойового літака потенційно можна використовувати на всій авіаносній флотилії Китаю.

J-15T є модернізованою версією палубного J-15, який уже багато років експлуатується китайським флотом. Головна відмінність нової модифікації — підготовка до запуску з катапульти. Це критично для Fujian, першого китайського авіаносця з плоскою палубою та електромагнітними катапультами.

Чому це важливо для Китаю

Перші два китайські авіаносці — Liaoning і Shandong — використовують іншу схему запуску літаків. Вони мають трамплін, з якого винищувачі злітають без катапульти. Такий підхід простіший, але обмежує максимальну злітну масу літака, а отже — запас пального, кількість озброєння та дальність бойового застосування.

Fujian працює інакше. Його електромагнітні катапульти дозволяють запускати важчі літаки з більшим бойовим навантаженням. Саме тому поява J-15T є важливою: ця версія може використовувати переваги нового авіаносця, але водночас зберігає сумісність зі старішими кораблями.

Для китайського флоту це спрощує логістику, підготовку екіпажів і планування авіакрила. Замість того щоб утримувати різні модифікації для різних авіаносців, флот отримує більш універсальний літак.

Що відомо про J-15T

J-15T розроблений як палубний винищувач для роботи з катапультним запуском і посадкою на аерофінішер. Для цього літак отримав зміни в конструкції, зокрема посилені елементи та вузли для взаємодії з катапультою.

На Fujian цей винищувач зможе злітати з більшою масою, ніж під час старту з трампліна на Liaoning або Shandong. Це означає більше пального, ширший набір озброєння або кращу гнучкість під час бойових завдань.

Водночас на старих авіаносцях можливості J-15T будуть обмежені саме схемою старту. Там літак не зможе повністю розкрити потенціал катапультного запуску, але сам факт сумісності робить його значно ціннішим для флоту.

Fujian змінює можливості китайського флоту

Новий авіаносець Fujian став ключовим елементом модернізації ВМС Китаю. На відміну від Liaoning і Shandong, він має плоску польотну палубу та електромагнітні катапульти. Це наближає його за концепцією до найсучасніших американських авіаносців, хоча Китай поки не має такого досвіду їхньої експлуатації.

Під час випробувань з Fujian уже демонстрували запуск і посадку J-15T, нового палубного винищувача J-35 та літака дальнього радіолокаційного виявлення KJ-600. Це важливий набір для повноцінного авіаносного угруповання: винищувачі забезпечують ударні й оборонні можливості, а KJ-600 має розширити огляд повітряної та морської обстановки.

Попереду ще багато випробувань

Попри гучну демонстрацію, китайський авіаносний флот усе ще проходить етап активного розвитку. Fujian має довести здатність не просто запускати окремі літаки, а стабільно проводити складні польотні операції, працювати з повним авіакрилом і діяти у складі бойової групи.

Для J-15T це теж лише початок ширшої інтеграції. Літак має показати, наскільки ефективно він працюватиме в різних режимах — із трампліна на старих авіаносцях і з катапульти на новому Fujian.

Якщо ці випробування будуть успішними, Китай отримає значно гнучкіший палубний винищувач і зможе швидше нарощувати можливості своїх авіаносних груп. Для регіону це означає подальше посилення китайської військово-морської присутності, особливо в районах навколо Тайваню, Південно-Китайського моря та західної частини Тихого океану.