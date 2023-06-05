Українцям розповіли про спосіб із кодовим словом, щоб вирахувати телефонного шахрая

Як визначити, що телефонує шахрай, розповів експерт з кібербезпеки Григорій Пащенко. Він перерахував у розмові з GSMinfo кілька способів захисту від аферистів.

За даними експерта, виток персональних даних найчастіше відбувається з вини інтернет-магазинів і служб доставки їжі. Пащенко радить використовувати вигадане ім’я при зверненні до подібних послуг.

Допустимо людина називає себе Іваном Івановичем. Якщо база потрапила до зловмисників, вони дзвонять і називають людину Іваном Івановичем, абонент відразу розуміє, що це шахрай.

Часто шахраї видають себе за родичів потенційних жертв. Наприклад, повідомляють про нещастя, що нібито сталися з ними, і просять грошей. Щоб протистояти таким випадкам, потрібно домовитися з близькими про кодове слово на випадок екстреної ситуації. Якщо людина має сумніви, вона може попросити назвати кодове слово.

Також можна вбивати номери шахраїв у пошукову систему браузера та дивитися відгуки.

Ще спосіб розкрити шахрая – попросити його зробити відеодзвінок.

«Хоча людина говоритиме, що вона в стані афекту і не здатна зробити відеодзвінок, вестися на це не варто», – попередив Пащенко.