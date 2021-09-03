Hardnews

Розкрито характеристики нових Apple Watch

03.09.2021
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Apple Watch Series 5

Відомий інсайдер Bloomberg Марк Гурман поділився новими характеристиками розумного годинника від Apple – Apple Watch Series 7. За його відомостями, годинник буде доступний в двох розмірах – 41 і 45 мм замість нинішніх 40 і 44 мм.


Розширення екрану також виросте до 396 х 484 пікселів. Також Гурман повідомив, що на дисплеї буде відображатися більше інформації – на новому циферблаті Apple Watch покажуть день тижня, температуру і ярлик обраної програми. Крім того, інсайдер повідомив, що попереднє покоління ремінців буде несумісне з новим годинником.

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Apple збільшує розмір Apple Watch вже вдруге за останні три роки. Перший раз годинник збільшили в 2018 році, коли були випущені Apple Watch Series 4.

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03.09.2021
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