Нарешті, нам показали смартфони Samsung Galaxy S22, S22+ та S22 Ultra

Опубліковано дві реальні фотографії смартфонів лінійки Galaxy S22 від Samsung. Смартфони показані з заднього боку.





На фото видно, що базовий Samsung Galaxy S22 та просунутий Samsung Galaxy S22 Plus отримали ідентичні корпуси. Різниця — у габаритах (за аналогією з версіями Pro та Pro Max у випадку з iPhone). Суть у тому, що Galaxy S22 буде компактним та відносно недорогим. А Galaxy S22 Plus запропонує акумулятор підвищеної ємності, збільшений дисплей та більш ємну батарею. В обмін на сотню іншу доларів, звісно.

А ось Samsung Galaxy S22 Ultra куди цікавіше. Цю модель цілком можна було випустити окремо, поза лінійкою Galaxy S22. Гаджет зовсім не схожий на побратимів за модельним рядом. Швидше, це продовження серії Galaxy Note. Тут аналогічний корпус з гострими кутами, ніша для стілуса та гігантський дисплей. Та й камер більше. Судячи з фото, у флагмана їх п’ять!