Hardnews

Нарешті, нам показали смартфони Samsung Galaxy S22, S22+ та S22 Ultra

15.12.2021
1 хвилина на прочитання

Опубліковано дві реальні фотографії смартфонів лінійки Galaxy S22 від Samsung. Смартфони показані з заднього боку.


На фото видно, що базовий Samsung Galaxy S22 та просунутий Samsung Galaxy S22 Plus отримали ідентичні корпуси. Різниця — у габаритах (за аналогією з версіями Pro та Pro Max у випадку з iPhone). Суть у тому, що Galaxy S22 буде компактним та відносно недорогим. А Galaxy S22 Plus запропонує акумулятор підвищеної ємності, збільшений дисплей та більш ємну батарею. В обмін на сотню іншу доларів, звісно.

Новини по темі

Samsung Galaxy S22, S22+ та S22 Ultra

А ось Samsung Galaxy S22 Ultra куди цікавіше. Цю модель цілком можна було випустити окремо, поза лінійкою Galaxy S22. Гаджет зовсім не схожий на побратимів за модельним рядом. Швидше, це продовження серії Galaxy Note. Тут аналогічний корпус з гострими кутами, ніша для стілуса та гігантський дисплей. Та й камер більше. Судячи з фото, у флагмана їх п’ять!

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


﻿
15.12.2021
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

Snapdragon 875

У 2022 році почнуть випускати смартфони з новим швидкісним чіпом

15.12.2021

Незвичайні вежі стільникового зв’язку: кактуси, пальми і не тільки

14.12.2021

Стало відомо, чому нові смартфони стануть такими, як старі

14.12.2021

Флагмани 2022 року на Android знову будуть сильно перегріватися

14.12.2021
Back to top button