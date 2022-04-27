З Росії пішов найбільший світовий виробник дронів

Здавалося б, із Росії вже пішли всі іноземні компанії, які могли цього бажати. Але, виявляється, є «тугодуми», які на цей крок зважилися більш ніж через два місяці після початку війни в Україні.





Цього разу компанію американським, європейським, японським та корейським фірмам несподівано склав і представник, здавалося б, дружньої Росії країни. Йдеться про китайську компанію DJI, яка, між іншим, є найбільшим світовим виробником цивільних безпілотних літальних апаратів. Ось що компанія розповіла у своїй офіційній заяві з цього приводу:

«DJI проводить внутрішню переоцінку вимог відповідності у різних юрисдикціях. В очікуванні поточної перевірки DJI тимчасово призупинить усю свою діяльність у Росії та Україні. Ми взаємодіємо з клієнтами, партнерами та іншими зацікавленими сторонами щодо тимчасового припинення ділових операцій на постраждалих територіях».