Xiaomi 14 та 14 Pro вийдуть раніше ніж очікувалось

Флагманський смартфон Xiaomi 13 дебютував у Китаї у грудні 2023 року, проте його наступник може з’явитися набагато раніше. Чому китайці переглянули графік релізу?

За інформацією Digital Chat Station, майже напевно прем’єра серії Xiaomi 14 відбудеться до 11 листопада . Ця дата відома в Китаї як День холостяка, на честь якого магазини по всій країні влаштовують масштабні розпродажі. Причиною прискореної дати випуску є виняткова популярність флагманів Xiaomi 13 та Xiaomi 13 Pro, які досягли своїх цільових продажів лише за 9 місяців.

Що стосується технічних характеристик, Xiaomi 14 має принести багато нового. Перенесення прем’єри може зробити його першим смартфоном на ринку із процесором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, який дебютує 24 жовтня. Процесор супроводжуватиметься до 1 ТБ вбудованої пам’яті, крім того, флагман отримає велику 1/1.28-дюймову основну камеру на 50 МП та надзвичайно тонкі рамки екрану. Місткість акумулятора і потужність зарядки також прокачають – Xiaomi 14 матиме батарею ємністю 4860 мАч зі швидкою зарядкою 90 Вт, а Xiaomi 14 Pro – 5000 мАч з ще більш швидкою зарядкою 120 Вт. Обидві моделі також запропонують бездротову зарядку 50 Вт, і новий Android 14 з інтерфейсом MIUI 15 «з коробки».