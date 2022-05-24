Відеокарту за 750 гривень протестували в сучасних іграх

На популярному Youtube-каналі zWORMz Gaming з’явилося відео з тестом професійної відеокарти NVIDIA Quadro 2000, випущеної у 2010 році.





Стародавню відеокарту встановили в ПК із процесором AMD Ryzen 9 5900X та 32 ГБ оперативної пам’яті формату DDR4-3200 CL14. Дивно, але графічний адаптер, якому вже 12 років дозволяє грати в сучасні ААА-ігри.

Результати:

Valorant в 1080р із середніми налаштуваннями – 133 кадри в секунду.

Counter-Strike: Global Offensive в 720р з низькими настройками – 120 кадрів за секунду.

Dota 2 в 1080р з низькими налаштуваннями – 59 кадрів за секунду.

Fortnite в 1080р з низькими настройками – 57 кадрів за секунду.

Dying Light 2 в 720р, з низькими налаштуваннями та FSR Performance – 15 кадрів в секунду.

The Witcher 3 в 720р з низькими настройками – 20 кадрів за секунду.

RUST в 576р з низькими настройками – 39 кадрів за секунду.

ARK Survival Evolved у 800 на 600 з низькими налаштуваннями – 44 кадри в секунду.

Apex Legends у 800 на 600 з низькими налаштуваннями – 25 кадрів за секунду.

Minecraft в 1080р з високими налаштуваннями – 120 кадрів за секунду.

GTA V 1080р із середніми налаштуваннями – 38 кадрів в секунду.

Rainbow Six Siege у 720р з низькими налаштуваннями – 51 кадр в секунду.

Assassin’s Creed Odyssey у роздільній здатності 360p з низькими настройками – 15 кадрів за секунду.

За скільки можна придбати таку відеокарту? За 750 гривень на OLX.