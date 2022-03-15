Poco X4 Pro офіційно представлений – новий хіт чи повний провал?

Довгоочікуваний Poco X4 Pro нещодавно був офіційно представлений на глобальному ринку! Cеред читачів GSMinfo знайдуться люди, які сподівалися на “прорив” та логічне покращення смартфона порівняно з попереднім поколінням. Що ж сталося насправді?





Варто почати з того, що попередній витік інформації про смартфон виявився вірним, тому несподіванкою новачок від Xiaomi не став. А дивлячись на лінійку Redmi Note 11 можна було сміливо припускати, що нові Poco, наприклад, обзаведуться AMOLED-дисплеями.

Сам смартфон вже встиг викликати чимало питань і викличе їх надалі: з найочевиднішого – даунгрейд платформи девайсу . Poco X3 Pro , побудований на Snapdragon 860 , пропонує за скромні гроші високу продуктивність, чого про Poco X4 Pro та Snapdragon 695 зокрема сказати важко. Ми бачимо типову для останніх кількох місяців картину: все більше пристроїв базуються на чіпах середнього рівня – запасу їх потужності вистачає для звичайної роботи, а надмірна продуктивність потрібна далеко не всім.

Але не забувайте, що платформа – лише частина смартфона. Помітний апгрейд торкнувся екрану Poco X4 Pro : Xiaomi поступово йде від IPS у бік матриці AMOLED , якою компанія починає оснащувати навіть дешеві пристрої. Погано це чи добре кожен вирішить для себе сам, а ось економія заряду та деякі цікаві можливості зайвими точно не будуть.

Матриця здатна малювати кадри з частотою 120 Гц , володіє нескромною діагоналлю 6.67″ , роздільною здатністю 2400×1080 точок і яскравістю в 700 нит . Зовнішній вигляд смартфона відсилає нас до Poco M3 , матеріали в порівнянні плюс мінус однакові.

В рамках лінійки відбувся і дебют: основний модуль камери отримав розширення 108 МП – це перша подібна камера в рамках лінійки Poco . Основою модуля став сенсор HM2 від Samsung ( f / 1.9 , 0.7 мкм, 1/1.52″, фокусна відстань 26 мм). 8 і 2 МП . Фронталка являє собою зменшений виріз у центрі верхньої грані екрана (16 МП, f/2.5, 1 мкм, 1/3.06″). Невелике розчарування криється у відсутності режиму зйомки 4K/30 FPS – лише 1080P при 30-ти кадрах.

Багатьох порадує наявність сканера відбитків у кнопці блокування (добре, що не в екрані), наявність роз’єму 3.5 мм , ІЧ – датчика , а також стереодинаміків . Є підтримка модулів зв’язку Bluetooth 5.1 , Wi-Fi 5 і NFC .

Ще однією непоганою особливістю смартфона стала можливість швидкого поповнення енергії : потужність заряду в порівнянні з Poco X3 Pro виросла вдвічі – 33 Вт проти 67 Вт у X4 Pro ! На швидкості заряду це відбилося, але не сказати, щоб дуже сильно – до ста відсотків Poco X4 Pro здатний зарядитися за 41 хвилину, тоді як X3 Pro – за 59 хвилин. Об’єм акумулятора при цьому зменшився до 5000 мА/год .

Вартість Poco X4 Pro на старті продажів у версії 6/128 ГБ – близько 300 євро . Виходячи з ціни можна говорити про те, що варіант не найкращий, і різниця між X3 Pro і X4 Pro космічна на користь першого смартфона . Але не все так очевидно: у деяких аспектах новинка стала навіть кращою, хоча загальна продуктивність, звичайно ж, стане для багатьох головним показником .

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