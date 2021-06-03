Який ігровий ноутбук краще вибрати в 2021 році: ТОП-10

Звичайний офісний ноутбук для роботи не підійде для ігор – потрібно пристрій потужніший. На щастя, багато виробників випускають спеціалізовані моделі для геймерів. Ми вирішили порівняти їх і зробити огляд, за відгуками покупців і на думку експертів. Зі статті ви дізнаєтеся, який ігровий ноутбук краще вибрати в 2021 році.





№10 – ASUS M570DD-DM052

Відкриває наш топ ігрових ноутбуків 2021 бюджетна модель від фірми Асус з 15.6-дюймовим екраном 60 Гц. У неї 8 ГБ оперативної пам’яті і SSD на 256 ГБ. Встановлений процесор AMD Ryzen 5 3500U, відеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 і операційна система DOS. Ємність акумулятора склала 4110 мАг.

Це недорога, але хороша і надійна популярна модель, яка має прийнятну продуктивність для більшості ігор, але і цілком підійде для навчання або для інтернету. Новинка відрізняється прийнятною вартістю і відповідними характеристиками. Також покупцям сподобався досить якісний екран.

До недоліків можна віднести не найкращу автономність.

№9 – DELL G3 15 3500

Продовжує рейтинг ноутбуків 2021 за співвідношенням ціна-якість модель DELL G3 15 3500, що володіє 15.6-дюймовою діагоналлю і частотою оновлення екрану 120 Гц. Пристрій має запас пам’яті 8/256 ГБ, процесор Intel Core i5 і відеокарту NVIDIA GeForce GTX 1650. Час роботи від акумулятора склав 4 години.

Це один з найдешевших серед ігрових ноутбуків, має гарне співвідношення ціни і якості. Продуктивності пристрою вистачає для швидкого виконання будь-яких завдань. Але найприємніша фішка – це частота оновлення 120 Гц, з огляду на те, скільки коштує модель. Також відзначається зручна клавіатура і висока якість збірки.



№8 – ASUS TUF Gaming FX505DT-BQ641T

Якщо ви роздумуєте над тим, який ноутбук краще купити для домашнього користування, варто звернутися до модельного ряду марки Asus. У неї є ще один недорогий ігровий ноутбук з 6 ГБ оперативної пам’яті. Пристрій оснащений процесором AMD Ryzen 5 3550H і відкритий NVIDIA GeForce GTX 1650. Також є екран з діагоналлю 15.6 дюйма і частотою оновлення 60 Гц.

Незважаючи на вартість, цей ноутбук зроблений з якісних матеріалів і дуже надійно зібраний. Що стосується апаратної начинки, тут все також на вищому рівні, оскільки пристрій відрізняється потужністю, як для свого цінового сегмента. Користувачі оцінили і екран з тонкими рамками, який виглядає просто шикарно.

З недоліків виділяється мазка задня кришка.

№7 – MSI GF63 Thin 9SCSR-898XRU

Яка марка ноутбука найкраща і надійна? Якщо мова йде про ігрові пристрої, компанії MSI точно є що запропонувати. Наприклад, модель з процесором Intel Core i5 9300H, відкритий GeForce GTX 1650 Ti Max-Q і жорстким диском на 1 ТБ.

Це якісний ноутбук, у якого не тільки корпус зібраний з надійних матеріалів. Всі комплектуючі досить довговічні. Зовні пристрій виглядає відмінно, що можна сказати і про екран. Окремим плюсом, який буде важливий для багатьох геймерів, варто назвати підсвічування клавіатури. Такою фішкою точно повинні володіти кращі ігрові ноутбуки 2021 року. Ну і, звичайно ж, продуктивність знаходиться на досить високому рівні.

На жаль, користувачі скаржаться на перегрів під час важких ігор.

№6 – Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05

Продовжуємо рейтинг ігрових ноутбуків 2021 року з новою моделлю від бренду Леново. Пристрій одержав 15,6-дюймовий IPS-екран з частотою оновлення 120 Гц. Він оснащений процесором AMD Ryzen 7 4800H, 16 ГБ оперативної пам’яті, SSD на 512 ГБ і відкритий GTX 1650 Ti. Продається ноутбук без встановленої операційної системи.

У топ 10 кращих ноутбуків 2021 року за ціною і якістю дана модель займає збалансовану позицію між ціною і продуктивністю. Це вже повноцінний ігровий пристрій, на якому можна обкатати навіть найважчі нові проекти. Апаратна начинка витримує сильні навантаження, особливо якщо докупити підставку з охолодженням.

Виробникові довелося економити на корпусі, тому він зроблений з мазкого пластика.

№5 – MSI GL75 Leopard 10SDK-252XRU

Якщо ви все ще думаєте, який ігровий ноутбук купити в 2021 році, можемо запропонувати вам модель з діагоналлю екрана 17.3 дюйма і частотою оновлення 144 Гц. Є 8/512 ГБ пам’яті, процесор Intel Core i7 10750H і відеокарта GTX 1 660 Ti. Акумулятор витримує 3 години автономної роботи.

Цей ноутбук може похвалитися дійсно якісним дисплеєм з відмінною передачею кольору і частотою оновлення, Кути огляду також непогані, користуватися одне задоволення. Клавіатура тиха і має регульоване підсвічування, а вбудовані динаміки забезпечують відносно непоганий звук. Окремо варто відзначити якісну систему охолодження.

На жаль, з боків екрану видно невеликі засвіти.



№4 – HР OMEN 15-en0034ur

Яка фірма ноутбуків найкраща? Багато користувачів дадуть відповідь, що це HP. Компанія має значну репутацію і знову підтвердила її моделлю HР OMEN 15-en0034ur. Ноутбук отримав 16/512 ГБ пам’яті, процесор AMD Ryzen 5 4600H і відеокарту GTX 1660 Ti.

Дана модель може похвалитися дуже приємним зовнішнім виглядом. Корпус зібраний з хороших матеріалів і відрізняється якісною збіркою. Звичайно ж, виробник подбав і про високу продуктивність, адже характеристики пристрою на висоті. Багато користувачів оцінили дуже зручну клавіатуру без цифрового блоку, що є відмінним рішенням для ігрового ноутбука.

Що стосується недоліків, система охолодження ноутбука занадто галаслива.

№3 – GIGABYTE AORUS 15G

Якщо вам потрібен найпотужніший ігровий ноутбук, то варто придивитися до моделей з першої трійки. І перша з них отримала екран, частота оновлення якого становить 240 Гц. Також встановлено 32 ГБ оперативної пам’яті, процесор Intel Core i7 10870H і відеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070.

Це саме той апарат, який ви можете придбати за порадою професіоналів, якщо запитаєте, які ноутбуки найбільш надійні та довговічні. Його продуктивності вистачить не тільки для вимогливих ігор, але і щоб вичавити максимум з графіки в нових проектах. Найбільше позитивних відгуків говорять про екран з величезною частотою оновлення, яка просто шикарно показує себе в динамічних іграх.

До недоліків пристрою відносять не дуже зручну клавіатуру.

№2 – ASUS ROG Zephyrus G15 GA503QS-HN072T

Преміальна модель від популярної в Україні фірми Asus пропонує 15.6-дюймовий екран IPS з частотою оновлення 144 Гц. Ноутбук оснащений 16 ГБ оперативної пам’яті і твердотілим накопичувачем на 1024 ГБ. Встановлена відеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 і процесор AMD Ryzen 7 5800HS.

Дана модель має дуже потужний процесор, що здатний впоратися з будь-якими завданнями. Але, при цьому, тут встановлено ємний акумулятор, якого вистачає для тривалої автономної роботи. Користувачі також високо оцінили зовнішній вигляд пристрою і якісні вбудовані динаміки. З інших переваг виділяється зручна клавіатура і тачпад.

На жаль, на максимальних навантаженнях нагрівається навіть клавіатура.

№1 – MSI GS66 Stealth

Для всіх, хто шукає, які ноутбуки краще купувати за характеристиками, є однозначний варіант – MSI GS66 Stealth. Цей пристрій має екран з частотою оновлення 240 Гц, процесор Intel Core i7 10870H і відеокарту RTX 3080 на 16 ГБ. Встановлено 32 ГБ оперативної пам’яті і SSD на 2 ТБ. Час роботи від акумулятора становить 7 годин.

Мабуть, це найкращий ігровий ноутбук на сьогоднішній день. Він може забезпечити вам максимально можливу продуктивність, екран відобразить ідеальну картинку, а зовнішній вигляд відмінний, навіть коли пристрій вимкнений. Відзначається зручна клавіатура, строгий дизайн і якісні матеріали, з яких виготовлений корпус.

З недоліків можна відзначити не найкращий звук з динаміків.

Тепер ви точно знаєте, який виробник ноутбуків краще і надійніше. У рейтингу представлені найбільш вдалі моделі в різних цінових категоріях, тому вам буде легко вибрати найбільш підходящий варіант.

