JerryRigEverything перевірив на міцність Nothing Phone (4a) Pro: найміцніший смартфон бренду, але з інженерним нюансом

Відомий техноблогер Зак Нельсон, автор YouTube-каналу JerryRigEverything, традиційно протестував на міцність та розібрав новий смартфон Nothing Phone (4a) Pro. Головною особливістю цієї моделі став повністю алюмінієвий корпус, що суттєво вплинуло на її витривалість. Проте без спірних конструктивних рішень не обійшлося.

Тест на міцність: алюміній робить свою справу

Перевірка розпочалася зі стандартного тесту екрана на подряпини. Тут жодних сюрпризів: перші сліди з’являються на шостому рівні за шкалою Мооса, що є нормою для більшості сучасних смартфонів.

Задня панель та бічні грані пристрою виготовлені з цільного алюмінію, тоді як блок камер прикритий прозорим пластиком. Завдяки металевому корпусу Nothing Phone (4a) Pro блискуче пройшов тест на вигин — смартфон не зазнав жодних ушкоджень. Нельсон навіть назвав цю модель найміцнішою за всю історію існування бренду Nothing.

Особливості розбирання

Процес розбирання смартфона виявився дещо нетиповим:

Спочатку за допомогою фена необхідно прогріти та зняти кришку блоку камер. Далі прогрівається весь корпус, після чого екран разом з усією внутрішньою «начинкою» виймається з алюмінієвої «ванночки». Для доступу до нижньої плати з портом USB Type-C доводиться знімати акумулятор, оскільки під ним проходить з’єднувальний шлейф. На щастя, батарея витягується легко завдяки спеціальним язичкам.

Загроза для вологозахисту (IP65)

Під час огляду блогер звернув увагу на один потенційно небезпечний прорахунок дизайнерів. Отвір мікрофона розташований таким чином і має такий діаметр, що комплектна скріпка для лотка SIM-карти ідеально туди підходить.

Якщо користувач випадково переплутає отвори, він може проткнути захисну сітку. Хоча це лише перший рівень захисту і до повної втрати пило- та вологозахисту за стандартом IP65 це не призведе, ризик пошкодити мембрану залишається високим.