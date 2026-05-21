Супермаркети можуть зобов’язати віддавати продукти безкоштовно: хто зможе їх отримати

Україні можуть запустити систему фудбанкінгу для торгових мереж. Йдеться про механізм, за яким супермаркети передаватимуть продукти з майже вичерпаним строком придатності спеціальним продовольчим банкам або благодійним організаціям.

Такі продукти не продаватимуть у магазинах і не роздаватимуть просто з полиць. Їх мають передавати через фудбанки, які займатимуться прийомом, сортуванням, зберіганням і подальшою передачею допомоги людям, які цього потребують.

За задумом, нова система має зменшити кількість харчових відходів і водночас допомогти соціально вразливим категоріям населення. Йдеться про продукти, які ще можна безпечно споживати, але які магазини вже не можуть або не хочуть продавати через наближення кінцевого строку.

Що зміниться для супермаркетів

Якщо такі правила запровадять, торгові мережі будуть зобов’язані не викидати придатну їжу, а передавати її на благодійність. Для бізнесу можуть передбачити як стимули, так і покарання.

Магазини, які передаватимуть продукти фудбанкам, зможуть отримати податкові пільги. Натомість за утилізацію їжі, яку ще можна було безпечно передати людям, можуть запровадити адміністративні штрафи.

Для супермаркетів це означатиме додаткові організаційні витрати. Їм потрібно буде окремо обліковувати такі товари, створювати зони для зберігання, контролювати строки придатності, оформлювати документи та співпрацювати з благодійними організаціями.

Які продукти можна буде передавати

Одне з головних питань — які саме товари можна буде передавати людям. На законодавчому рівні планують розділити продукти за типом маркування.

Продукти з позначкою “краще спожити до” можуть залишатися безпечними після цієї дати, хоча їхній смак, вигляд або інші властивості можуть змінитися. Саме такі товари потенційно можна буде передавати фудбанкам.

Натомість продукти з маркуванням “вжити до” після зазначеної дати передавати буде заборонено. Таке маркування зазвичай стосується швидкопсувних товарів, які після завершення строку можуть становити ризик для здоров’я.

Хто відповідатиме за якість продуктів

Ще одне важливе питання — відповідальність за якість і безпечність їжі. Її мають чітко прописати в договорах між магазинами та благодійними організаціями.

До моменту передачі товару магазин відповідатиме за умови зберігання та стан продуктів. Після підписання документів відповідальність за транспортування, зберігання і роздачу має переходити до фудбанку або благодійної організації.

Без чітких правил у цій частині бізнес може зіткнутися з ризиком претензій або судових позовів, якщо людина отримає неякісний продукт.

Чому магазини можуть бути проти

Попри можливі податкові пільги, для супермаркетів така система може стати непростою. Магазинам доведеться змінювати внутрішні процеси, навчати персонал, вести додатковий облік і контролювати кожну партію продуктів, яку передають на благодійність.

Також торгові мережі можуть побоюватися репутаційних ризиків. Якщо покупці або отримувачі допомоги сприймуть передачу продуктів із майже вичерпаним строком як спробу “позбутися залишків”, це може викликати критику.

Тому для запуску системи потрібні зрозумілі правила: які продукти можна передавати, хто їх перевіряє, хто несе відповідальність і як саме вони потрапляють до людей.

Як це працює в Європі

Подібна практика вже діє у низці європейських країн. У Франції супермаркетам заборонили викидати придатну їжу та зобов’язали передавати її на благодійність. У Чехії така система працює з 2018 року.

Саме за європейським прикладом Україна може поступово впроваджувати власну модель фудбанкінгу. Такий підхід має допомогти не лише скоротити харчові відходи, а й підтримати людей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Що це означає для українців

Для звичайних покупців це не означає, що продукти можна буде безкоштовно забирати прямо із супермаркетів. Передача має відбуватися через спеціальні організації.

Отримати таку допомогу зможуть люди, які потребують соціальної підтримки. Це можуть бути малозабезпечені родини, пенсіонери, переселенці, люди з інвалідністю та інші вразливі категорії.

Поки що система перебуває на етапі обговорення та підготовки. Для її запуску потрібно ухвалити окремі законодавчі зміни та визначити чіткі правила для бізнесу, фудбанків і благодійних організацій.