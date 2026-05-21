«Зоряні війни» готуються до повернення в кіно, але молодшу аудиторію залучити дедалі складніше

«Зоряні війни» повертаються на великий екран після тривалої паузи. 22 травня в прокат виходить фільм «Мандалорець і Грогу» — перша повнометражна стрічка франшизи після «Скайвокер. Сходження» 2019 року. Однак аналітики вже обережно оцінюють її потенціал у прокаті.

За даними Variety, фільм із Педро Паскалем у ролі Діна Джаріна може зібрати від 80 до 100 млн доларів у США та Канаді за чотириденний вікенд до Дня пам’яті. Для більшості релізів це був би сильний старт, але для бренду Star Wars такі цифри виглядають значно стриманіше, ніж у роки пікової популярності кіносаги.

Проблема не лише у зборах

Прогнозований старт ставить «Мандалорця і Грогу» ближче до рівня спін-офів, а не головних епізодів саги. Водночас бюджет стрічки, за даними Variety, суттєво нижчий, ніж у «Хана Соло», тому фінансові ризики для Disney і Lucasfilm можуть бути меншими.

Головне питання для студії — не тільки касові збори, а й те, чи здатні «Зоряні війни» знову стати подією для молодої аудиторії. Старший медіааналітик Roth Capital Partners Ерік Хендлер вказує, що франшиза досі має високий рівень упізнаваності, але вже не викликає у молодих глядачів такого ж емоційного зв’язку, як у попередніх поколінь.

Ситуація особливо показова на тлі популярності Грогу, який після серіалу «Мандалорець» став одним із найуспішніших персонажів Disney з погляду мерчу. Проте популярність окремого героя не гарантує, що молоді глядачі масово підуть у кіно на новий фільм.

У Lucasfilm більше очікують від Starfighter

За інформацією Variety, частина інсайдерів Lucasfilm і аналітиків бокс-офісу покладає більше надій на наступний фільм — Star Wars: Starfighter. Його головну роль виконає Раян Гослінг, а режисером стане Шон Леві, відомий за «Дедпул і Росомаха». Реліз запланований на 28 травня 2027 року.

Starfighter описують як самостійну історію, яка не буде прямим продовженням приквелів, оригінальної трилогії чи сиквелів. Події фільму розгорнуться після «Скайвокер. Сходження», але без ставки на «успадкованих» персонажів. Сам Леві раніше наголошував, що це буде нова пригода в періоді, який ще не показували на великому екрані.

Для Lucasfilm це важливий тест. «Мандалорець і Грогу» спирається на вже популярний серіал Disney+ і впізнаваних персонажів. Starfighter, навпаки, має перевірити, чи здатні «Зоряні війни» створити нову кінематографічну точку входу для глядачів, які не виросли на старих фільмах і не сприймають франшизу як частину власної ностальгії.

Водночас «Мандалорець і Грогу» теж має особливе значення. Для частини дітей це може бути перший новий фільм Star Wars, який вони побачать саме в кінотеатрі. Режисер Джон Фавро раніше казав, що хоче дати новому поколінню відчуття, схоже на те, яке він сам мав під час першого перегляду «Зоряних війн».