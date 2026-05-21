Електрокари теж під загрозою: у яких авто в Україні найчастіше скручують пробіг

В Україні найчастіше маніпулюють пробігом дизельних автомобілів. За результатами дослідження carVertical, серед усіх дизельних авто, перевірених в Україні з січня 2024 року по березень 2026 року, приблизно 10,2% мали підроблений пробіг. Це найвищий показник серед усіх типів пального.

На другому місці опинилися бензинові автомобілі — у 9,3% перевірених машин цієї групи були змінені показники одометра. При цьому дизельні авто зазвичай мають більші пробіги, тому й масштаб маніпуляцій у них вищий: у середньому пробіг таких машин скручували приблизно на 103 тис. км. Для бензинових авто цей показник становив близько 76 тис. км.

Гібриди й електрокари теж у зоні ризику

Гібридні автомобілі рідше потрапляють у статистику підробки пробігу, але ризик для покупців усе одно залишається. За даними carVertical, 6,2% перевірених в Україні гібридів мали змінені показники одометра. Середній скручений пробіг у цьому сегменті становив близько 96 тис. км, тобто навіть більше, ніж у бензинових авто.

Джерело: carVertical

Електромобілі показали найнижчу частку шахрайства — 3,1% перевірених авто мали підроблений пробіг. Водночас повністю захищеними їх назвати не можна: у середньому пробіг електрокарів скручували приблизно на 62 тис. км.

Експерт carVertical Матас Бузеліс пояснює, що покупці часто недооцінюють ризики для сучасних авто. За його словами, великий пробіг в електромобілях може свідчити про більший знос акумулятора, що впливає на запас ходу. Саме тому недобросовісні продавці можуть занижувати показники одометра, щоб автомобіль виглядав привабливішим.

З якими брендами шахраюють найчастіше

У сегменті електромобілів найбільше випадків підробки пробігу carVertical зафіксувала серед Tesla — 5,6% перевірених машин цієї марки мали змінені показники одометра. Далі йдуть Nissan із часткою 4,8%, Kia — 4,2%, Volkswagen — 3,9% і Renault — 3,3%.

Джерело: carVertical

Серед гібридів найчастіше шахрайство з пробігом траплялося у Peugeot — 10%. Далі розташувалися Ford із показником 9,8%, Toyota — 9,2%, Lexus — 6,8% і Kia — 5,3%.

У carVertical наголошують, що підробка пробігу залишається поширеною проблемою українського ринку вживаних авто. Покупцям радять перевіряти історію транспортного засобу, звертати увагу на стан салону, керма, педалей, підвіски та сервісні записи. Скручений пробіг може означати не лише переплату під час купівлі, а й додаткові витрати на обслуговування, яке фактично мало бути проведене раніше.