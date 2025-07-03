Tesla під тиском: Падіння поставок на тлі політичних позицій Маска

Tesla стикається зі значними труднощами: у другому кварталі 2025 року компанія повідомила про падіння поставок автомобілів на 13,5% порівняно з минулим роком, до 443 956 одиниць, що гірше за очікування Волл-стріт. Це зниження переважно припадає на моделі Model 3 та Model Y, які складають 97,3% всіх поставок.

Основною причиною падіння називають політичні позиції Ілона Маска. Його відкрита підтримка ультраправих партій у Великій Британії та Німеччині, а також перебування на посаді в адміністрації Трампа (очоливши Департамент урядової ефективності), відштовхнули значну частину споживачів, особливо в Європі, де Tesla раніше сприймалася як символ екологічної свідомості.

Крім цього, Tesla відчуває посилення конкуренції як з боку китайських виробників, таких як BYD, так і від традиційних автогігантів (Ford, GM, Rivian). Цікаво, що, незважаючи на падіння поставок, Tesla виробила 410 244 автомобілі, що майже не відрізняється від минулорічного показника, вказуючи на можливе відновлення попиту.

Аналітик Wedbush Ден Айвс зберігає оптимізм, посилаючись на відновлення ринку в Китаї та інтерес до оновленої Model Y. Також очікується, що наближення скасування федеральної податкової пільги на електромобілі у США може спровокувати тимчасовий сплеск попиту.

Проте Маск продовжує переорієнтовувати Tesla на штучний інтелект, робототехніку та програмне забезпечення, висуваючи на перший план Full Self-Driving (FSD) та робота Optimus. Проте, останні спроби, як-от запуск роботаксі в Остіні, зустріли скептицизм через технічні обмеження. Поки що майбутнє, засноване на ШІ та роботах, залишається мрією, а автомобільний бізнес Tesla страждає від наслідків політичних рішень її очільника.