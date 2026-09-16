Google Maps в Android Auto отримує корисну функцію: спідометр працюватиме навіть без навігації

Google поступово змінює роботу Google Maps в Android Auto. Одне з найбільш очікуваних нововведень — постійне відображення поточної швидкості автомобіля та дозволеного ліміту — тепер має працювати навіть тоді, коли водій не задав пункт призначення.

Раніше реалізація цієї функції була досить дивною. Спідометр у Google Maps почав ширше з’являтися в Android Auto лише влітку 2026 року, хоча у мобільній версії сервісу та Waze подібна можливість існувала значно довше.

Після запуску частина користувачів зіткнулася з іншою проблемою: спідометр і значок обмеження швидкості раптово зникали з екрана автомобіля. Деякі водії також повідомляли про відсутність позначень світлофорів і знаків STOP.

Тепер маршрут прокладати не обов’язково

Google підтвердила, що розгортає режим, у якому поточна швидкість, дозволений ліміт, а також деякі елементи дорожньої інфраструктури можуть залишатися на екрані Android Auto навіть без активної навігації.

Це особливо зручно під час щоденних поїздок знайомим маршрутом. Наприклад, водієві більше не потрібно вказувати домашню або робочу адресу лише для того, щоб бачити актуальне обмеження швидкості.

Водночас оновлення поширюється поступово на стороні серверів Google. Тому навіть після встановлення останньої версії Android Auto та Google Maps функція може з’явитися не одразу.

CHIP зазначає, що нові можливості помічені, зокрема, в Android Auto 17.6 та Google Maps 26.36, але сам номер версії не гарантує появи функції — її активація залежить і від серверного розгортання.

Що робити, якщо спідометра немає

Спочатку варто перевірити налаштування Google Maps на смартфоні. Для цього потрібно відкрити:

Google Maps → профіль → Налаштування → Налаштування навігації → Параметри водіння.

Там має бути активований пункт «Спідометр». Google також дозволяє показувати інформацію про дозволену швидкість, якщо ця функція підтримується у конкретному регіоні.

При цьому Google наголошує, що показники в Maps мають лише інформаційний характер. Дані GPS можуть відрізнятися від фактичної швидкості автомобіля, тому основним джерелом інформації залишається штатний спідометр машини.

Окремо Google продовжує розбиратися зі скаргами користувачів, у яких спідометр зникає навіть за активної навігації. Тож нинішня зміна не означає, що всі проблеми Android Auto вже повністю виправлені.