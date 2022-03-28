Українці випустили додаток, який вміє визначати власника авто по фото номерів

Вийшов крос платформний застосунок для IOS та Android, розроблений програмістами-волонтерами з Одеської області, який за фото номерних автомобільних знаків видає текстову інформацію про власника транспортного засобу. Його зручно використовувати вночі чи вдень на блокпостах.





Застосунок працює коректно з даними у всіх 24 областях України та в Криму.

Розробку очолив програміст Андрій Роговський, засновник благодійної програми «IT-Паросток», серед завдань якої допомагати з профорієнтацією молодим українським спеціалістам в IT-галузі.

«В основі лежить машинний алгоритм розпізнавання автомобільних номерів, який працює з даними Opendatabot та системою іншого надійного партнера, з яким співпрацюють поліцейські служби», – коментує розробник.

Пояснюється, що програма допоможе знизити завантаження співробітників ЗСУ та ТРО на блокпостах та кордонах українських областей. Раніше їм для перевірки номерів доводилося витрачати більше часу через те, що “руками” вносилася інформація про номерний знак машини в комп’ютер, яку іноді доводилося запам’ятовувати на ходу, тому особливо вночі така перевірка займає більше часу.

Розробники також стверджують, що програма майже не витрачає зарядку телефону через продуману хмарну структуру обробки даних, тому підійде для власників економ-смартфонів зі зношеними батареями.

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24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив про початок вторгнення в Україну. Російські війська обстрілюють та руйнують ключові об’єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст та сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

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