Програміст назвав спосіб перестати відволікатися на соцмережі

Програміст з Каліфорнії Кемерон Перрін розповів, що навчився боротися з прокрастинацією на роботі завдяки «режиму ченця», який має на меті інтенсивну концентрацію на одному завданні на короткий проміжок часу. Свої поради щодо повернення в робочий режим він повідомив Business Insider .

26-річний айтішник пояснив, що легко впадав у прокрастинацію та втрачав увагу на робочому завданні. “Я ловив себе на тому, що переглядаю соціальні мережі, читаю статті або просто безцільно переглядаю інтернет”, – зазначив він.

Для боротьби з подібними діями на роботі він перейшов на режим ченця. «Йдеться про те, щоб зосередитися на тому, що важливо, і використовувати свій час якнайкраще — починаючи з малого та поступово нарощуючи активність», — уточнив Перрін.

Вперше програміст спробував нову методику роботи у лютому 2022 року. «Я почав із періодів підвищеної концентрації по дві години. Щоб підготуватися, я усунув стільки відволікаючих факторів, скільки зміг: відключив повідомлення на телефоні та заблокував сайти соцмереж на своєму ноутбуці», – розповів американець.

За його словами, результати продуктивності було видно майже відразу. «Я виконував більше завдань за день, аніж раніше виконував за тиждень. І я дійсно працював менше годин! Я закінчував свій робочий день приблизно за шість-сім годин замість того, щоб працювати дев’ять-десять годин», – повідомив Перрін.