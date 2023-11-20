YouTube почав повільніше працювати в деяких браузерах

Користувачі YouTube стали відчувати труднощі із завантаженням відео в деяких браузерах, повідомляє портал gHacks. Судячи з відгуків постраждалих, проблема зачіпає тих, хто використовує браузери Firefox, Vivaldi, Opera та інші.

Згідно з джерелом, під час відкриття відео з YouTube на цих браузерах користувачі впродовж кількох секунд спостерігають чорний екран, перш ніж прогружається сторінка і програється контент. Однак ця проблема проявляється не у всіх користувачів.

Причини затримки поки невідомі, але існують деякі способи обійти її. Наприклад, можна спробувати відкрити YouTube у режимі “Інкогніто” або переглядати відео на мобільному пристрої. Також користувачам рекомендують змінити параметр User-Agent, який ідентифікує браузер.

Передбачається, що так YouTube бореться з користувачами, у браузери яких вбудовано блокувальники реклами. Для цього Google навмисно внесла в код спеціальний рядок, який уповільнює завантаження сторінки на 5 секунд.

Компанія Google, власник YouTube, поки що ніяк не коментувала цю ситуацію.