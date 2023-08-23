Маск висунув нові звинувачення Facebook та Цукербергу

Американський підприємець та власник соціальної мережі X (колишня Twitter) Ілон Маск вважає, що платформа Facebook займається маніпуляцією громадської думки. Про це повідомляється на сторінці Маска у його мікроблозі.

Facebook маніпулює людьми майже по всій планеті. Ось чому вони не відкривають вихідного коду свого алгоритму», — підкреслив Маск у своєму профілі.

Також мільярдер згадав пост, де було посилання на розслідування Sky News Australia щодо використання Facebook послуг упереджених організацій для перевірки контенту на достовірність на своїй платформі.

До цього Маск звинуватив Марка Цукерберга в боягузтві. У червні поточного року Маск написав про бажання побитися з генеральним директором корпорації Meta в одному зі своїх постів. Цукерберг відповів, що приймає виклик. Причиною конфлікту керівників соціалок стала розробка Цукерберг аналога відомої соцмережі Маска.