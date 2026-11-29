Вчені з Королівського коледжу Лондона та Кардіффського університету з’ясували, як забруднене повітря провокує напади астми. Виявилося, що головну роль відіграють частинки металів, які потрапляють у повітря, зокрема з вихлопними газами автомобілів. Результати дослідження опубліковано в журналі eBioMedicine видавництва The Lancet.

Дослідники встановили, що металеві частинки активують у клітинах дихальних шляхів кальцій-чутливий рецептор CaSR. Цей своєрідний «датчик» запускає запалення, робить бронхи чутливішими до подразників і сприяє їхньому звуженню. Саме такі зміни лежать в основі нападів астми та хронічного бронхіту. За словами авторів, це перше дослідження, яке пояснює біологічний механізм, що пов’язує забруднене повітря із захворюваннями легень.

За даними ВООЗ, близько 99% людей у світі дихають повітрям, забрудненість якого перевищує її рекомендовані норми. Фото: Hightech+

Щоб дійти таких висновків, команда провела лабораторні експерименти на клітинних моделях і зразках тканини легень людини, а також проаналізувала медичні й екологічні дані великої групи людей за тривалий період. У цих даних вміст металів у забрудненому повітрі виявився пов’язаним із тяжкими нападами астми. Тому автори вважають, що відстеження концентрації металів у повітрі могло б допомогти заздалегідь визначати «погані для астматиків дні».

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Найважливіше те, що в лабораторних дослідах уже наявні препарати, які блокують рецептор CaSR, запобігали шкідливій дії частинок. Такі ліки зараз проходять клінічні випробування для лікування інших хвороб, тож їх потенційно можна перепрофілювати для боротьби з астмою.

Нинішні ліки від астми, бронходилататори та кортикостероїди, лише полегшують симптоми, а не усувають причину нападів. Фото: King’s College London

«Наші результати свідчать, що регулярна інгаляційна терапія, спрямована на ці рецептори, може пригнічувати, зупиняти або запобігати цьому процесу», — зазначив один із керівників дослідження, професор Королівського коледжу Лондона Кріс Корріган. Співкерівниця роботи Бетан Менсфілд із Кардіффського університету додала, що такі препарати можна було б доставляти безпосередньо в легені за допомогою інгаляторів.

Зараз астму лікують переважно бронхорозширювальними засобами та кортикостероїдами, які знімають симптоми, але не впливають на причину нападів. Блокатори CaSR, на думку вчених, у майбутньому можуть стати профілактичною терапією для людей, які живуть у містах із забрудненим повітрям. Водночас ідеться поки про лабораторні результати, і ефективність такого лікування ще потрібно підтвердити в клінічних дослідженнях.