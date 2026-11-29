Вчені з Королівського коледжу Лондона та Кардіффського університету з’ясували, як забруднене повітря провокує напади астми. Виявилося, що головну роль відіграють частинки металів, які потрапляють у повітря, зокрема з вихлопними газами автомобілів. Результати дослідження опубліковано в журналі eBioMedicine видавництва The Lancet.
Дослідники встановили, що металеві частинки активують у клітинах дихальних шляхів кальцій-чутливий рецептор CaSR. Цей своєрідний «датчик» запускає запалення, робить бронхи чутливішими до подразників і сприяє їхньому звуженню. Саме такі зміни лежать в основі нападів астми та хронічного бронхіту. За словами авторів, це перше дослідження, яке пояснює біологічний механізм, що пов’язує забруднене повітря із захворюваннями легень.
Щоб дійти таких висновків, команда провела лабораторні експерименти на клітинних моделях і зразках тканини легень людини, а також проаналізувала медичні й екологічні дані великої групи людей за тривалий період. У цих даних вміст металів у забрудненому повітрі виявився пов’язаним із тяжкими нападами астми. Тому автори вважають, що відстеження концентрації металів у повітрі могло б допомогти заздалегідь визначати «погані для астматиків дні».Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин
Найважливіше те, що в лабораторних дослідах уже наявні препарати, які блокують рецептор CaSR, запобігали шкідливій дії частинок. Такі ліки зараз проходять клінічні випробування для лікування інших хвороб, тож їх потенційно можна перепрофілювати для боротьби з астмою.
«Наші результати свідчать, що регулярна інгаляційна терапія, спрямована на ці рецептори, може пригнічувати, зупиняти або запобігати цьому процесу», — зазначив один із керівників дослідження, професор Королівського коледжу Лондона Кріс Корріган. Співкерівниця роботи Бетан Менсфілд із Кардіффського університету додала, що такі препарати можна було б доставляти безпосередньо в легені за допомогою інгаляторів.
Зараз астму лікують переважно бронхорозширювальними засобами та кортикостероїдами, які знімають симптоми, але не впливають на причину нападів. Блокатори CaSR, на думку вчених, у майбутньому можуть стати профілактичною терапією для людей, які живуть у містах із забрудненим повітрям. Водночас ідеться поки про лабораторні результати, і ефективність такого лікування ще потрібно підтвердити в клінічних дослідженнях.