НАСА забороняє порнофільми та мастурбацію в умовах невагомості

На Міжнародній космічній станції встановлено суворі правила, що регулюють поодиноке перебування астронавтів. Інженер НАСА Сміт розповів про існуючі обмеження в авторському подкасті американського коміка та журналіста Конана О’Брайєна “Сonan O’Brien needs a friend”.





Сміт повідомив, що НАСА встановлено заборону на порнографічні матеріали на борту МКС. Крім того, астронавти не можуть мастурбувати. Вчений пожартував, що ці заборони пов’язані з побоюванням, що жінки-учасники дослідних місій можуть завагітніти від випадкових рідин.

Секс і мастурбація в космосі можливі, але є великою проблемою, повідомив астроном Джон Мілліс в інтерв’ю New York Post. Він зазначає, що в умовах мікрогравітації можна зіткнутися з «логістичними проблемами, рідинами, що плавають у повітрі, та зменшенням чоловічої гідності».

Жорсткі правила обмежують не лише статеве життя космонавтів. Вони пов’язані з тим, що сторонні частки, що плавають у повітрі, можуть порушити нормальну роботу станції. Наприклад, невеликі частинки пудри, розсипані у повітрі, можуть спричинити хаос на борту.