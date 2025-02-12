Розшифровано 500-річні тексти з Трансільванії: в Європі панував кліматичний хаос

Румунські дослідники проаналізували історичні записи XVI століття і з’ясували, що клімат на той час був дуже нестійким. Спостерігалися екстремальні погодні коливання, які призвели до епідемії, голоду та нашестя комах. Це суттєво впливало на здоров’я населення та стабільність суспільства.

У дослідженні було вивчено тексти, відомі як «архів суспільства», туди входили офіційні документи, особисті щоденники та хроніки подій. Історичні джерела повідомляють, що перша половина XVI століття була надзвичайно спекотною і сухою в Трансільванії.

В одному з текстів описується аномальна спека літа 1540 року: «Джерела висохли, а річки вичерпалися, перетворившись на прості цівки. Худоба впала на полях, і в повітрі витав відчай, коли люди збиралися в процесії, молячись про дощ».

Пізніше в XVI столітті спостерігалися часті дощі, які призвели до численних повеней, особливо в 1590-х роках. Дослідники зазначили, що за цими сильними метеорологічними коливаннями часто прямо або побічно слідували лиха, включно з 30 роками чуми, 23 роками голоду і дев’ятьма роками нашестя сарани.

У публікації Gizmodo зазначають, що вивчення того, як минулі кліматичні події вплинули на історію людства, також може дати уявлення про те, як погодні явища можуть вплинути на спільноти в майбутньому.