Чому скандинавські країни займають високі місця в рейтингах багатих держав

Щорічно скандинавські країни займають почесні перші місця в рейтингах найбагатших держав, а їхні жителі визнаються одними з найщасливіших людей на Землі. При цьому північноєвропейські країни не можуть похвалитися родючими землями або великою кількістю корисних копалин. Але як тоді Норвегії, Данії, Швеції, Ісландії та Фінляндії вдається триматися на такому високому рівні?





Скандинавська модель

Країни Північної Європи багато в чому відрізняються від інших країн. У них своя соціальна та економічна політика. Скандинавська модель особлива тим, що держава люто захищає права своїх громадян, підтримує їх у різних сферах і цінує кожну окрему людину, та її внесок у спільну справу.

Великі податки – не проблема

У Скандинавських країнах найвищі податки, але місцевих жителів це не бентежить. Вони повністю довіряють своїй державі і знають, що гроші, вкладені в скарбницю, повернутися до них у вигляді соціальної підтримки.

Країни Північної Європи — одні з найменш корумпованих країн, а внутрішня економічна система максимально прозора. Тому всі вкладені людьми гроші йдуть на потреби народу. У них хороші школи, якісна безкоштовна медицина та численні соціальні виплати.

Усі рівні

Північноєвропейські країни намагаються не допускати великого соціального розриву між місцевими жителями. У них немає багатіїв та бідняків. Якщо фінансова дистанція для людей починає збільшуватися, держава штучно її скорочує. У цьому випадку найбагатших зобов’язують виплачувати більше податків, а тим, хто відчуває фінансові труднощі, виплачуються допомога.

Але на допомогу можуть претендувати не лише малозабезпечені громадяни. Різна підтримка держави спрямовано всіх жителів північноєвропейських країн. Наприклад, підприємці можуть не хвилюватись, коли відкривають свій бізнес, адже у скандинавських країнах ризики у цій справі мінімальні. Держава обов’язково допоможе всім бізнесменам, чим зможе.

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Одинаковий у скандинавів і рівень послуг. Хоч би який був дохід у людини, послуги, що надаються державою, будуть однаковими. Одні й ті самі школи, лікарні тощо.

Інша культура

Скандинавська модель стала можливою, тільки завдяки тому, що люди повністю довіряють своїй державі, і мають високу соціальну відповідальність. Скандинави звикли думати не лише про себе, а й інших громадян країни.

Дехто вважає, що таке ставлення склалося через суворий клімат, який характерний для цих країн. Жителі Північної Європи просто звикли допомагати одне одному. Інші впевнені, що так на людей вплинула відсутність кріпосного ладу.

Відношення до роботи

Ким би не працював скандинав, він завжди підходить до справи відповідально. У них у крові закладено, що будь-яку роботу потрібно виконувати чесно , з належною старанністю і правильно. Навіть глави фірм завжди викладаються на повну. Більшість скандинавів дуже відповідальні, економні та доброчесні, що, безсумнівно, дає свої результати.