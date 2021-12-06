Виявилось, що гладіатори у Стародавньому Римі були вегетаріанцями

Образ гладіатора малює в уяві накачаний силует м’язистого безстрашного чоловіка. Насправді все було не зовсім так. І якщо відваги воїнам Колізею було не позичати, то конституція їх тіла сильно відрізнялася від потужної статури, якою вона показана в західних фільмах.





В 1993 року група австрійських вчених-антропологів зробила цікаве відкриття, виявивши поховання гладіаторів в Ефесі, що тоді було столицею римської провінції Азія. Аналіз древніх останків воїнів, датованих ІІ та ІІІ ст. н.е., показав, що більшість з них дотримувалося вегетаріанської дієти. Але як це можливо?

Особливості харчування гладіаторів Стародавнього Риму

Насправді зовні гладіатори більше нагадували борців сумо, чому сприяв їхній специфічний раціон харчування. За даними дослідників, приблизно 80% їжі становили бобові культури, ячмінь та пшениця. Зроблені вченими спектроскопічні аналізи знайшли підтвердження у письмових свідоцтвах, де гладіаторів називають їдками ячменю. З 22-х проаналізованих зразків сліди вживання м’яса виявили лише в двох.

Своєрідна культура харчування пояснюється соціальним становищем воїнів арени. Лише одиниці ставали гладіаторами за власним бажанням. В основному вони були полоненими, рабами або засудженими за тяжкі злочини. Їхнє вегетаріанство було швидше вимушеним, оскільки влада Імперії просто економила на харчуванні.

Для точності експерименту дослідники порівняли останки гладіаторів із останками простих людей того часу. Аналіз виявив підвищений вміст стронцію, а це означає, що універсальні солдати за життя отримували збагачені кальцієм добавки, подібно до сучасних спортсменів. Для них це був простий зольний напій, який відновлював бійців після фізичних навантажень і травм.

Як гладіатори витримували тренування?

Відкриття вчених не означає, що бійці не мали розвиненої мускулатури, просто жирова маса становила майже 50% їхньої ваги. Виступи гладіаторів на арені мали бути вражаючими та видовищними. Тому хороша фізична форма була невід’ємною частиною жорстокого шоу.

Надмірна вага, набрана завдяки рослинним культурам , врівноважувався виснажливими тренуваннями. Убогий раціон харчування доповнювався не менш суворими навантаженнями. Основу тренування бійців, спрямованої на нарощування мускулатури, складали вправи з додатковою вагою, а саме:

віджимання в упорі лежачи;

біг із навантаженням;

присідання та стрибки з підйомом партнера на плечах;

спаринги з важкою зброєю;

бої з багаторазово переважаючими силами супротивника.

Тяжка захисна амуніція також виконувала роль додаткового навантаження. Крім того, всі гладіатори Стародавнього Риму навчалися у ланістів, які викладали воїнам фехтування.

Зовнішній вигляд та схему тренувань воїнів тодішніх боїв можна порівняти з режимом та виглядом учасників змагань з пауерліфтингу. Ці люди також мали неймовірну силу, витривалість і видатні атлетичні здібності. Адже на арені стародавні атлети протистояли не лише воїнам, а й диким тваринам.

Гладіаторські бої були, перш за все, розвагою, тому вкладати у їх учасників велику кількість коштів вважалося нерозумним. Адже бійці, які харчувалися рослинними кашами, і так показували блискучі результати, а нерегулярне споживання м’яса не давало вагомих переваг.

Незвичайні будні давніх атлетів і досі вражають наших сучасників своєю унікальністю.