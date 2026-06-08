Україну накрила сильна магнітна буря: прогноз на 8-9 червня

За даними сервісу моніторингу космічної погоди Магнітка, сьогодні, 8 червня, фіксується висока геомагнітна активність. Наразі Землю накрила сильна магнітна буря рівня G3, а Kp-індекс (головний показник геомагнітних збурень) сягає високої позначки — 6.7.

Що очікується сьогодні?

дані сервісу magnitca.com

Протягом дня активність магнітосфери буде нестабільною, а ближче до вечора та вночі збурення знову посиляться. Прогноз Kp-індексу на другу половину дня виглядає так:

16:00 — 4.3

— 4.3 19:00 — 5.0 (початок відчутної бурі)

— 5.0 (початок відчутної бурі) 22:00 — 5.7

— 5.7 01:00 (ніч проти вівторка) — піковий стрибок до 6.7

Прогноз на завтра (9 червня)

Після бурхливої ночі, завтра очікується різке послаблення геомагнітного фону. За прогнозом ресурсу, у вівторок Kp-індекс знизиться до більш спокійного рівня — близько 3.0. Геомагнітна активність повернеться до норми, і нових значних ударів не передбачається.

Прогноз на найближчі 3-дні

Вплив на самопочуття

Фахівці порталу попереджають, що буря класу G3 створює підвищене навантаження для метеочутливих людей. Сьогодні ввечері та вночі можливі:

Втома та загальна слабкість;

Головні болі та мігрені;

Коливання артеріального тиску.

Медики традиційно радять у періоди високої геомагнітної активності знизити фізичні навантаження, відмовитися від кави та алкоголю, пити більше води і за можливості раніше лягти спати.