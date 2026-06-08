Україну накрила сильна магнітна буря: прогноз на 8-9 червня

За даними сервісу моніторингу космічної погоди Магнітка, сьогодні, 8 червня, фіксується висока геомагнітна активність. Наразі Землю накрила сильна магнітна буря рівня G3, а Kp-індекс (головний показник геомагнітних збурень) сягає високої позначки — 6.7.
Що очікується сьогодні?
Протягом дня активність магнітосфери буде нестабільною, а ближче до вечора та вночі збурення знову посиляться. Прогноз Kp-індексу на другу половину дня виглядає так:
- 16:00 — 4.3
- 19:00 — 5.0 (початок відчутної бурі)
- 22:00 — 5.7
- 01:00 (ніч проти вівторка) — піковий стрибок до 6.7
Прогноз на завтра (9 червня)
Після бурхливої ночі, завтра очікується різке послаблення геомагнітного фону. За прогнозом ресурсу, у вівторок Kp-індекс знизиться до більш спокійного рівня — близько 3.0. Геомагнітна активність повернеться до норми, і нових значних ударів не передбачається.
Вплив на самопочуття
Фахівці порталу попереджають, що буря класу G3 створює підвищене навантаження для метеочутливих людей. Сьогодні ввечері та вночі можливі:
- Втома та загальна слабкість;
- Головні болі та мігрені;
- Коливання артеріального тиску.
Медики традиційно радять у періоди високої геомагнітної активності знизити фізичні навантаження, відмовитися від кави та алкоголю, пити більше води і за можливості раніше лягти спати.