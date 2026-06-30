Україна оновлює правила фінансової прозорості: що змінює новий стандарт CRS 2.0

Міністерство фінансів України оновило правила автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки за стандартом CRS. Оновлений порядок почне застосовуватися з 1 липня 2026 року.

Зміни затверджені наказом Мінфіну №316 від 15 червня 2026 року. Вони потрібні для впровадження оновленого міжнародного стандарту CRS 2.0, який у 2023 році схвалила Організація економічного співробітництва та розвитку.

Що саме змінюється

Оновлення враховує появу нових фінансових продуктів, зокрема електронних грошей, цифрових валют центральних банків і фінансових інструментів, пов’язаних із віртуальними активами.

Мінфін уточнив визначення фінансових установ, фінансових рахунків, підзвітних осіб, власників рахунків та окремих видів рахунків. Також оновлюється перелік інформації, яку фінансові установи мають встановлювати та передавати щодо підзвітних рахунків.

Крім того, удосконалюються процедури належної перевірки клієнтів і уточнюються випадки, коли банк або інша фінансова установа може вважати самостійну оцінку клієнта чи документальні докази неточними або недостовірними.

Що це означає для українців

У Мінфіні наголошують: CRS 2.0 не запроваджує нового податку і не створює для громадян нових обов’язків із декларування. Йдеться про оновлення правил, за якими фінансові установи збирають, перевіряють і передають інформацію про підзвітні рахунки в межах міжнародного автоматичного обміну.

Водночас фінансова установа може звернутися до клієнта для уточнення даних або оновлення документа самостійної оцінки, якщо це потрібно для виконання вимог CRS.

Для України оновлення має посилити податкову прозорість і покращити якість інформації про фінансові рахунки українських податкових резидентів за кордоном. Також це наближає українське законодавство до підходів ЄС, зокрема Директиви DAC 8 у частині CRS.