Украина обновляет правила финансовой прозрачности: что меняет новый стандарт CRS 2.0

Министерство финансов Украины обновило правила автоматического обмена информацией о финансовых счетах в соответствии со стандартом CRS. Обновленный порядок начнет применяться с 1 июля 2026 года.

Изменения утверждены приказом Минфина № 316 от 15 июня 2026 года. Они необходимы для внедрения обновленного международного стандарта CRS 2.0, который в 2023 году был одобрен Организацией экономического сотрудничества и развития.

Что именно меняется

Обновление учитывает появление новых финансовых продуктов, в частности электронных денег, цифровых валют центральных банков и финансовых инструментов, связанных с виртуальными активами.

Минфин уточнил определения финансовых учреждений, финансовых счетов, подотчетных лиц, владельцев счетов и отдельных видов счетов. Также обновляется перечень информации, которую финансовые учреждения должны устанавливать и передавать в отношении подотчетных счетов.

Кроме того, совершенствуются процедуры надлежащей проверки клиентов и уточняются случаи, когда банк или другое финансовое учреждение может счесть самостоятельную оценку клиента или документальные доказательства неточными или недостоверными.

Что это означает для украинцев

В Минфине подчеркивают: CRS 2.0 не вводит новый налог и не налагает на граждан новых обязательств по декларированию. Речь идет об обновлении правил, по которым финансовые учреждения собирают, проверяют и передают информацию об отчетных счетах в рамках международного автоматического обмена.

В то же время финансовая организация может обратиться к клиенту для уточнения данных или обновления документа о самостоятельной оценке, если это необходимо для выполнения требований CRS.

Для Украины это обновление должно повысить прозрачность налогообложения и улучшить качество информации о финансовых счетах украинских налоговых резидентов за рубежом. Кроме того, это приближает украинское законодательство к подходам ЕС, в частности к Директиве DAC 8 в части CRS.