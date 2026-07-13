ИИ может лишить работы не только молодых: в зоне риска оказалась ещё одна возрастная группа

Новое исследование показало, что после появления ChatGPT работники старше 55 лет, занятые в сферах, связанных с данными, программированием и аналитикой, стали чаще увольняться из-за безработицы.

Долгое время считалось, что искусственный интеллект в первую очередь представляет угрозу для молодых специалистов и тех, кто только начинает карьеру. Но новое исследование Центра изучения пенсионного обеспечения Бостонского колледжа показывает иную картину: под угрозой могут оказаться опытные работники предпенсионного возраста.

Экономист Джеффри Санзенбахер проанализировал данные Current Population Survey в США и сравнил их с индексом «AI exposure» — показателем того, насколько задачи в конкретной профессии могут выполняться современными системами искусственного интеллекта. Исследователь сравнил ситуацию до запуска ChatGPT в ноябре 2022 года и после его появления.

Кто оказался в зоне риска

До широкого распространения генеративного ИИ работники старше 55 лет, занятые в интеллектуальных профессиях, как правило, дольше оставались на рынке труда. Такие работы часто менее физически изнурительны, лучше оплачиваются и позволяют продолжать карьеру дольше, чем во многих рабочих специальностях.

После появления ChatGPT это «преимущество более длительной карьеры» начало сокращаться. Согласно выводам исследования, в профессиях с высокой уязвимостью к ИИ возросло количество случаев перехода именно в состояние безработицы, а не добровольного ухода с рынка труда или выхода на пенсию.

Наибольшую уязвимость перед ИИ исследователи зафиксировали в профессиях, связанных с данными, кодом и цифровыми интерфейсами. Среди них:

дизайнеры веб- и цифровых интерфейсов;

веб-разработчики;

разработчики баз данных;

программисты;

дата-ученые;

бухгалтеры и аудиторы;

управленческие аналитики.

Согласно оценкам исследования, среди программистов старшего возраста прогнозируемая доля увольнений после появления ChatGPT выросла с 8,7% до 11,1%. Это более 25% относительного прироста. Для бухгалтеров и аудиторов этот показатель вырос с 9,9% до 12,1%, тогда как у маляров — лишь с 13,5% до 13,7%.