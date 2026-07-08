Не все смогут оставить старый паспорт: кому придется оформлять ID-карту

В Украине паспорт-книжечка образца 1994 года по-прежнему является действительным документом. Обязательно менять его на ID-карту нужно не всем, а только в определенных случаях.

Если документ не поврежден, содержит актуальные персональные данные, а владелец своевременно вклеил фотографии по достижении 25 и 45 лет, паспорт-книжечка и в дальнейшем удостоверяет личность.

В то же время замена станет обязательной, если паспорт утерян, похищен, существенно поврежден или если человек изменил личные данные — например, фамилию после вступления в брак. В таком случае вместо старой книжечки оформляют ID-карту.

Сколько стоит ID-карта

По данным Государственной миграционной службы, оформление ID-карты в течение 20 рабочих дней стоит 618 грн. Срочное оформление в течение 7 рабочих дней — 988 грн.

Если гражданин обращается не напрямую в подразделение ГМС или ЦНАП, а в паспортную службу, к этой сумме может добавляться сервисный сбор. Именно поэтому общая стоимость срочного оформления может составить около 1600 грн.

Впервые паспорт гражданина Украины в форме ID-карты оформляется бесплатно. Это касается граждан, получающих документ по достижении 14 лет.

Когда бумажный паспорт пока можно не менять

В период военного положения действует отдельная норма. Если срок вклеивания фотографии в паспорт-книжку наступил за 30 дней до 24 февраля 2022 года или уже после этой даты, такой документ остается действительным. Новую фотографию необходимо будет вклеить в течение 30 дней после прекращения или отмены военного положения.

Поэтому владельцам бумажных паспортов не стоит спешить с заменой только из-за самого факта наличия книжечки. Сначала нужно проверить состояние документа, актуальность данных и наличие необходимых фотографий, соответствующих возрасту.

Если же паспорт утерян, поврежден или данные в нём больше не соответствуют актуальным, оформление ID-карты станет обязательным и платным.