Не всі зможуть залишити старий паспорт: кому доведеться оформлювати ID-картку

В Україні паспорт-книжечка зразка 1994 року залишається чинним документом. Обов’язково міняти його на ID-картку потрібно не всім, а лише у визначених випадках.

Якщо документ не пошкоджений, містить актуальні персональні дані, а власник вчасно вклеїв фотографії після досягнення 25 і 45 років, паспорт-книжечка й надалі посвідчує особу.

Водночас заміна стане обов’язковою, якщо паспорт втрачено, викрадено, суттєво пошкоджено або якщо людина змінила персональні дані — наприклад, прізвище після одруження. У такому разі замість старої книжечки оформлюють ID-картку.

Скільки коштує ID-картка

За даними Державної міграційної служби, оформлення ID-картки протягом 20 робочих днів коштує 618 грн. Термінове оформлення протягом 7 робочих днів — 988 грн.

Якщо громадянин звертається не безпосередньо до підрозділу ДМС чи ЦНАП, а до паспортного сервісу, до цієї суми може додаватися сервісний збір. Саме тому загальна вартість термінового оформлення може становити близько 1600 грн.

Вперше паспорт громадянина України у формі ID-картки оформлюється безкоштовно. Це стосується громадян, які отримують документ після досягнення 14 років.

Коли паперовий паспорт ще можна не міняти

Окрема норма діє під час воєнного стану. Якщо строк вклеювання фото до паспорта-книжечки настав за 30 днів до 24 лютого 2022 року або вже після цієї дати, такий документ залишається чинним. Нову фотокартку потрібно буде вклеїти протягом 30 днів після припинення або скасування воєнного стану.

Тому власникам паперових паспортів не варто поспішати із заміною лише через сам факт наявності книжечки. Спочатку потрібно перевірити стан документа, актуальність даних і наявність необхідних фото за віком.

Якщо ж паспорт втрачений, пошкоджений або дані в ньому більше не відповідають актуальним, оформлення ID-картки стане обов’язковим і платним.