Не більше 2 тисяч на руки: частині українців повністю заморозили пенсію

Сьогодні найнижча пенсія в Україні становить 2093 гривні. Однак ця цифра не відображає фактичну мінімальну пенсію для тих, хто виконував свої трудові обов’язки протягом усього життя. Натомість, це сума, яка призначається особам, які до досягнення 65 років не накопичили необхідного стажу. Для них ця сума є нещасливою межею, оскільки вони більше не мають права на подальші пенсійні виплати.

Натомість для тих, хто старанно заробив свій трудовий стаж, мінімальна пенсія починається з 2 760 гривень. Помітна різниця, яка підкреслює важливість повного трудового стажу.

Історично мінімальна пенсія в Україні переглядалася двічі на рік, відповідно до зміни прожиткового мінімуму 1 липня та 1 грудня. Цей процес забезпечував відповідність розміру пенсії економічним реаліям країни. Однак з’явилася тривожна тенденція. Звичну практику перегляду мінімальної пенсії було припинено. Наслідки цього рішення означають, що цього року, а можливо, і наступного, мінімальна пенсія не буде підвищуватися.

Така стагнація викликає занепокоєння щодо добробуту українських літніх людей, особливо в ці складні економічні часи. Заморожування пенсійної ставки спонукає до глибшого аналізу політики соціального забезпечення в країні.