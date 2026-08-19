Китайських авто в Україні поменшало вдвічі: що купували українці в липні

Китайський сегмент українського авторинку помітно охолов. За даними «Укравтопрому», в липні українці придбали 1026 легкових автомобілів, ввезених з Китаю, — це вдвічі менше, ніж у липні 2025 року. Просіли обидві категорії, але нерівномірно. Нових авто купили 767 одиниць, тобто на 55% менше, ніж торік, тоді як уживаних — 259, і тут падіння скромніше, мінус 29%.

Профіль китайського імпорту при цьому не змінився — абсолютну більшість завезених легковиків, 51%, становлять електромобілі. Китай залишається для українців насамперед джерелом доступних «електричок», і саме ця специфіка, ймовірно, пояснює частину падіння. Торішній липень був періодом ажіотажних купівель електромобілів на тлі очікуваного скасування податкових пільг, тож висока база порівняння робить нинішні цифри драматичнішими, ніж вони є насправді.

У рейтингу нових китайських авто безумовний лідер — BYD Sea Lion 06 з 94 проданими автомобілями, який відірвався від переслідувачів більш ніж удвічі.

Місце Модель (нові) Продано, од. 1 BYD Sea Lion 06 94 2 BYD Leopard 3 40 3 VW ID.UNYX 39 4 Jetour X50 37 5 Zeekr 001 36

Серед уживаних картина строкатіша, а відриви мінімальні — лідерів розділяють лічені автомобілі.

Місце Модель (уживані) Продано, од. 1 BYD Song L 21 2 Polestar 2 20 3 BYD Sea Lion 06 19 4 Zeekr 7X 17 5 VW ID.UNYX 16

Показово, що BYD домінує в обох рейтингах — марка має по два представники в кожній п’ятірці, а Sea Lion 06 примудрився потрапити в обидві одразу. Цікава деталь і з Volkswagen ID.UNYX — формально це німецький бренд, але модель виробляється в Китаї саме для китайського ринку, звідки й потрапляє в Україну, тож у статистиці вона цілком заслужено проходить як «китаянка». Присутність у топі вживаних Zeekr 7X нагадує, що китайський преміум теж знайшов свого українського покупця.

Попри дворазове падіння, ховати китайський сегмент рано. Асортимент моделей лише розширюється, ціни на електромобілі з КНР залишаються найагресивнішими на ринку, і щойно ефект високої торішньої бази вичерпається, статистика найімовірніше вирівняється.

Нагадаємо, загальну картину ринку ми розбирали окремо. Раніше ми писали про підсумки українського авторинку за липень — з деталями, які нові та вживані автомобілі українці купували найактивніше.