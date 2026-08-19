Китайських авто в Україні поменшало вдвічі: що купували українці в липні

Китайський сегмент українського авторинку помітно охолов. За даними «Укравтопрому», в липні українці придбали 1026 легкових автомобілів, ввезених з Китаю, — це вдвічі менше, ніж у липні 2025 року. Просіли обидві категорії, але нерівномірно. Нових авто купили 767 одиниць, тобто на 55% менше, ніж торік, тоді як уживаних — 259, і тут падіння скромніше, мінус 29%.
Профіль китайського імпорту при цьому не змінився — абсолютну більшість завезених легковиків, 51%, становлять електромобілі. Китай залишається для українців насамперед джерелом доступних «електричок», і саме ця специфіка, ймовірно, пояснює частину падіння. Торішній липень був періодом ажіотажних купівель електромобілів на тлі очікуваного скасування податкових пільг, тож висока база порівняння робить нинішні цифри драматичнішими, ніж вони є насправді.
У рейтингу нових китайських авто безумовний лідер — BYD Sea Lion 06 з 94 проданими автомобілями, який відірвався від переслідувачів більш ніж удвічі.
|Місце
|Модель (нові)
|Продано, од.
|1
|BYD Sea Lion 06
|94
|2
|BYD Leopard 3
|40
|3
|VW ID.UNYX
|39
|4
|Jetour X50
|37
|5
|Zeekr 001
|36
Серед уживаних картина строкатіша, а відриви мінімальні — лідерів розділяють лічені автомобілі.
|Місце
|Модель (уживані)
|Продано, од.
|1
|BYD Song L
|21
|2
|Polestar 2
|20
|3
|BYD Sea Lion 06
|19
|4
|Zeekr 7X
|17
|5
|VW ID.UNYX
|16
Показово, що BYD домінує в обох рейтингах — марка має по два представники в кожній п’ятірці, а Sea Lion 06 примудрився потрапити в обидві одразу. Цікава деталь і з Volkswagen ID.UNYX — формально це німецький бренд, але модель виробляється в Китаї саме для китайського ринку, звідки й потрапляє в Україну, тож у статистиці вона цілком заслужено проходить як «китаянка». Присутність у топі вживаних Zeekr 7X нагадує, що китайський преміум теж знайшов свого українського покупця.
Попри дворазове падіння, ховати китайський сегмент рано. Асортимент моделей лише розширюється, ціни на електромобілі з КНР залишаються найагресивнішими на ринку, і щойно ефект високої торішньої бази вичерпається, статистика найімовірніше вирівняється.
Нагадаємо, загальну картину ринку ми розбирали окремо. Раніше ми писали про підсумки українського авторинку за липень — з деталями, які нові та вживані автомобілі українці купували найактивніше.