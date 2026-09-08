Гравійні велосипеди стають схожими на MTB: Moots готує титановий Routt з покришками до 57 мм

Американська Moots вирішила суттєво спростити свою лінійку гравійних велосипедів. Замість кількох версій Routt компанія планує залишити одну універсальну модель, яка має поєднати швидкість на асфальті з можливостями, що ще недавно були характерні радше для гірських велосипедів.
Новий Routt показали на виставці MADE 2026. Головною технічною зміною стане збільшений простір для покришок — рама зможе працювати з гумою шириною до 57 мм. Це приблизно 2,24 дюйма, тобто вже дуже близько до покришок легких XC-велосипедів.
Велосипед розрахований на 50-мм покришки
Втім, 57 мм — це максимальний допустимий розмір. Геометрію нового Routt інженери оптимізують під 50-мм покришки.
Для порівняння, актуальний Routt 45 також допускає гуму до 50 мм, але його конструкція розрахована насамперед на 45-мм покришки. Тобто нове покоління має стати помітно впевненішим на кам’янистих дорогах, лісових стежках і складному гравії.
Основні особливості майбутньої моделі:
- титанова рама;
- покришки шириною до 57 мм;
- геометрія, оптимізована під 50 мм;
- різьбова каретка BSA 68 мм;
- лінія ланцюга 47,5 мм;
- штатні кріплення для крил;
- версія з трансмісією SRAM Force.
При цьому Moots не намагається радикально ускладнювати конструкцію. Для рами використовуватимуть прямі титанові труби постійної товщини, подібні до тих, що застосовуються в Routt 45. Сам виробник давно робить ставку на титан: актуальні Routt виготовляються вручну в Колорадо.
Ціна буде відповідною
Універсальність вийде недешевою. За попередніми даними, повністю зібраний Routt із компонентами SRAM Force коштуватиме близько 9500 доларів — це приблизно 423 тис. грн за актуальним курсом. Запуск моделі планується ще у вересні 2026 року.
Легша версія RSL при цьому не зникає назавжди. Moots натякнула, що наступник моделі з полегшеними double-butted титановими трубами може з’явитися на початку 2027 року.
Новий Routt добре показує, куди рухається весь сегмент gravel. Ще кілька років тому типовими були покришки приблизно на 40–45 мм, а тепер виробники дедалі частіше наближаються до 55–57 мм. Межа між швидким гравійним велосипедом і легким MTB стає дедалі умовнішою.