Гравійні велосипеди стають схожими на MTB: Moots готує титановий Routt з покришками до 57 мм

Американська Moots вирішила суттєво спростити свою лінійку гравійних велосипедів. Замість кількох версій Routt компанія планує залишити одну універсальну модель, яка має поєднати швидкість на асфальті з можливостями, що ще недавно були характерні радше для гірських велосипедів.

Новий Routt показали на виставці MADE 2026. Головною технічною зміною стане збільшений простір для покришок — рама зможе працювати з гумою шириною до 57 мм. Це приблизно 2,24 дюйма, тобто вже дуже близько до покришок легких XC-велосипедів.

Велосипед розрахований на 50-мм покришки

Втім, 57 мм — це максимальний допустимий розмір. Геометрію нового Routt інженери оптимізують під 50-мм покришки.

Для порівняння, актуальний Routt 45 також допускає гуму до 50 мм, але його конструкція розрахована насамперед на 45-мм покришки. Тобто нове покоління має стати помітно впевненішим на кам’янистих дорогах, лісових стежках і складному гравії.

Основні особливості майбутньої моделі:

титанова рама;

покришки шириною до 57 мм;

геометрія, оптимізована під 50 мм;

різьбова каретка BSA 68 мм;

лінія ланцюга 47,5 мм;

штатні кріплення для крил;

версія з трансмісією SRAM Force.

При цьому Moots не намагається радикально ускладнювати конструкцію. Для рами використовуватимуть прямі титанові труби постійної товщини, подібні до тих, що застосовуються в Routt 45. Сам виробник давно робить ставку на титан: актуальні Routt виготовляються вручну в Колорадо.

Ціна буде відповідною

Універсальність вийде недешевою. За попередніми даними, повністю зібраний Routt із компонентами SRAM Force коштуватиме близько 9500 доларів — це приблизно 423 тис. грн за актуальним курсом. Запуск моделі планується ще у вересні 2026 року.

Легша версія RSL при цьому не зникає назавжди. Moots натякнула, що наступник моделі з полегшеними double-butted титановими трубами може з’явитися на початку 2027 року.

Новий Routt добре показує, куди рухається весь сегмент gravel. Ще кілька років тому типовими були покришки приблизно на 40–45 мм, а тепер виробники дедалі частіше наближаються до 55–57 мм. Межа між швидким гравійним велосипедом і легким MTB стає дедалі умовнішою.