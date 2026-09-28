Android 18 уже на підході: Google розкриє перші подробиці в жовтні

Перші подробиці про Android 18 можуть з’явитися раніше, ніж багато користувачів отримають оновлення до Android 17. Google проведе конференцію для розробників 28–29 жовтня в кампусі Bay View у Маунтін-В’ю. Наступна версія операційної системи вже фігурує серед тем заходу.

У програмі Android Dev Summit передбачена сесія, присвячена новим графічним можливостям Android 18 та Jetpack Compose — інструменту для створення інтерфейсів застосунків. Розробникам планують розповісти про візуальні ефекти й оптимізацію їхньої роботи, зокрема зі збереженням плавності зображення та енергоефективності. Інформація про захід доступна на офіційній сторінці Google.

Для користувачів це потенційно означає нові можливості оформлення застосунків. Водночас сама згадка графічних функцій ще не підтверджує масштабного редизайну всієї системи: йдеться насамперед про засоби, які зможуть використовувати розробники.

Окремий виступ керівництва Android буде присвячений актуальним можливостям і оновленням платформи. Програма конференції також охоплює штучний інтелект, Android XR, створення застосунків, інструменти розробки та продуктивність.

Повноцінну презентацію Android 18 Google поки не підтвердила. Жовтневий захід орієнтований на розробників, тож компанія може обмежитися технічними подробицями та демонстрацією окремих функцій. Згадка нової системи в розкладі також не означає, що того самого дня стане доступна її тестова версія.

Термінів виходу стабільної Android 18 і переліку сумісних смартфонів у наведеній програмі немає. Для власників пристроїв різних брендів жовтнева конференція стане передусім можливістю дізнатися про напрям розвитку платформи. Графіки оновлення конкретних моделей виробники оголошуватимуть окремо.