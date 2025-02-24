Google назвала вартість однієї секунди відео від ШІ Veo 2

Компанія Google розкрила вартість використання своєї моделі для генерації відео Veo 2 – секунду згенерованого відео оцінили в $0,5.

Варто зазначити, що Veo 2 дає змогу створювати ролики тривалістю до двох хвилин у 4K, тоді як Sora від OpenAI обмежений 20 секундами в FullHD.

Є й різниця в моделі оплати: Sora вимагає підписки (від $20 до $200 на місяць), а у Veo 2 «поштучний» тариф – користувач платить лише за використані секунди.

Google вже тестує Veo 2 у Dream Screen для YouTube Shorts, а також розглядає свою модель як альтернативу більш звичним стоковим відео, де ціни на якісні кліпи можуть бути в сотні разів вищими.

Компанія анонсувала свою модель для генерації відео в грудні 2024 року. Доступ до неї можна отримати через Google Cloud.