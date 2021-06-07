Huawei оприлюднила список смартфонів, які отримають HarmonyOS 2.0

Нарешті, дочекалися: Huawei офіційно розповіла про HarmonyOS 2.0, попутно назвавши смартфони, які отримають довгоочікувану систему у вигляді оновлення.





Санкції з боку США нехай і не розчавили, але сильно похитнули імідж китайської компанії. Проте, зараз ми починаємо бачити плоди їхньої роботи і те, чому ж бренд переконував своїх фанатів “довіритися процесу“.

Що пропонує нам Huawei?

Про список смартфонів ми хочемо поговорити ближче до кінця статті, а для початку нагадаємо вам, чим же так цікава для нас задумка Huawei.

Масштаби роботи вражають: навіть незважаючи на те, що при створенні HarmonyOS 2.0 активно використовувався Android, бренд не став обмежуватися одними смартфонами і створив систему для різних пристроїв, зв’язавши їх між собою. Вийшла з цього ціла екосистема.

Коротко: смартфони, гаджети, годинники, елементи розумного будинку та інші пристрої зможуть тісно працювати між собою, використовуючи одні й ті самі інтерфейси і функції. Назвала Huawei цю технологію Super Device.

Передати будь-яку інформацію зі смартфона на планшет можна практично моментально – для цього навіть не потрібно підключати один пристрій до іншого по дроту, все відбувається “по повітрю”. Але ж крім цих пристроїв у Huawei є телевізори, ноутбуки та купа інших пристроїв. Сподіваємося на зручність і швидкість роботи.

Головна відмінність HarmonyOS від звичайного Android – оптимізація для будь-якого гаджета або елемента розумного будинку. Система повинна працювати чітко і безперебійно на будь-якому типі пристроїв. Не думаємо, що комусь можуть сподобається гальма в роботі пароварки, що зчитує черговий рецепт зі своєї пам’яті. Важливі навіть такі дрібниці.

Що найцікавіше – усіма пристроями можна буде керувати за допомогою одного лише смартфона. Звучить це звично, але ось повноцінно реалізувати виходить далеко не у всіх.

Приклад роботи екосистеми Huawei показала під час своєї презентації: перевести звук зі свого смартфона на інший пристрій можна в пару торкань. Для цього є спеціальне меню з можливістю вибору одного з пристроїв.

Список смартфонів, які отримають HarmonyOS 2.0

Ось ми і підібралися до найцікавішого. Китайська компанія обіцяла доступність своєї ОС навіть для багатьох старих смартфонів, і слово своє стримує: оновлення (нехай і не першими) отримають навіть такі старички, як Huawei P10 і Mate 9.

Добереться HarmonyOS 2.0 до смартфонів в чотири етапи:

перша хвиля включить в себе флагманські та свіжі пристрої;

в рамках другої хвилі оновлення отримають лінійки смартфонів Nova, а також Mate 20;

знаменитий P30 і інші смартфони оновляться в кінці цього року;

на початку наступного року відновлять заслужені “старички”.

Уже відомо, що оновлюватися смартфони та планшети будуть “по повітрю”. Нічим від звичайного завантаження оболонки EMUI / MagicUI відрізнятися оновлення не буде.

Перша хвиля

Перші пристрої почнуть отримувати оновлення вже в найближчі дні. Серед них лінійки смартфонів Mate 40 і P40, а також планшети Huawei MatePad Pro / P ro 5G. Як не крути, це флагмани.

Друга хвиля

Другими на черзі стоять смартфони Nova відразу трьох поколінь: Nova 6, 7 і 8. У списку затесався і Mate 20, а також три планшета – MatePad 10.8 “, 10.4” і 10 “4 5G. Оновлюватися пристрої почнуть восени цього року.

Третя хвиля

Для флагманів “не першої свіжості” P30 і Mate 20X, HarmonyOS стане доступна в кінці цього року. Разом з ними оновиться Nova 5 Pro (чому в списку немає Nova 5T – велике питання), смартфони Enjoy 20 Pro 5G і 20 Plus 5 та планшети MediaPad M6 з діагоналлю екранів 10.8 “, 8.4”, а також Turbo Edition (ігровий планшет).

Четверта хвиля

Власники P20 і P20 Pro можуть видихнути і розслабитися: їх смартфони теж отримають довгоочікувану операційну систему, не дивлячись на всі попередні списки, в яких легендарних флагманів просто не було.

Дивно було побачити в списку P10 і вже тим більше Mate 9 (смартфону вже 4.5 року, на секундочку). Смартфони Nova минулих років теж потрапили в цей список.

Поки не зовсім зрозуміло, чи отримають оновлення інші культові смартфони компанії (той самий Nova 5T), а також все ще під питанням залишаються пристрої бренду Honor. Якщо про них що-небудь стане відомо – ми постараюся швидко вас проінформувати.

Такими вийшли підсумки презентації Huawei. Китайська компанія йде нехай і нелегким, але своїм шляхом, намагаючись довести, що може впоратися і без популярних сервісів. Ми можемо лише побажати їй удачі і стежити за новими заявами її лідерів.