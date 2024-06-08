В Android-смартфонах з’явилася офіційна функція для стеження за дітьми

Компанія Google додала в оновлену версію програми “Знайти пристрій” функцію стеження за дітьми за допомогою їхніх смартфонів. Про це повідомляє портал 9to5Google.

У наступному оновленні програми “Знайти пристрій” з’явиться спеціальна вкладка “Пристрої сім’ї” (Family devices). У ній відображатимуться пристрої під управлінням Android дітей користувачів з активним режимом батьківського контролю.

При натисканні на пристрій дитини в цьому розділі з батьківського пристрою буде показано місце розташування дитини та її смартфона на карті в режимі реального часу з точністю до кількох метрів. Крім того, батькам буде показано залишок заряду на пристрої та інші дані.

Таким чином, батьки зможуть завжди знати, де перебувають їхні діти, без використання сторонніх застосунків і спеціальних пристроїв, таких як Apple AirTag, дитячі годинники та інші.

Наразі функція відображення “сімейних” пристроїв проходить тестування. Очікується, що вона стане доступною всім користувачам найближчими тижнями.