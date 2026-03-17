Березневе оновлення Windows 11 блокує диск C та викликає постійні збої: що кажуть у Microsoft

Свіже березневе оновлення Windows 11 (для версій 24H2 та 25H2) під номером KB507947 принесло власникам комп’ютерів чимало головного болю. У мережі почали масово з’являтися скарги на зависання системи, раптові перезавантаження та загальну нестабільність роботи ОС. Проте найсерйознішою проблемою стало повне блокування доступу до системного диска C. У Microsoft вже відреагували на ситуацію та пояснили, кого саме зачепив цей критичний баг.

Скарги на форумах та втрата даних

На популярному ресурсі Reddit та офіційному форумі підтримки Microsoft продовжують публікувати повідомлення від обурених користувачів. Наприклад, юзер під ніком Donald Sangster поділився своєю історією: після встановлення апдейту його комп’ютер стикався з критичними збоями вже тричі. Після кожного такого «крашу» систему доводилося жорстко перезавантажувати, що унеможливлювало збереження поточних робочих даних.

Водночас власники ноутбуків Samsung Galaxy Book4 зіткнулися з ще більш неприємною ситуацією. Після оновлення операційна система просто закрила їм будь-який доступ до головного диска C, фактично паралізувавши повноцінну роботу з файлами.

Офіційна реакція та список проблемних пристроїв

Корпорація Microsoft офіційно підтвердила наявність проблеми та зазначила, що критична помилка з доступом до диска C стосується переважно техніки від південнокорейського бренду. До списку проблемних гаджетів увійшли ноутбуки Galaxy Book4 (з індексами NP750XGL, NP750XGJ, NP754XGJ, NP754XGK та NP754XFG), а також фірмові системні блоки Samsung Desktop (моделі DM500SGA, DM500TGA, DM501SGA та DM500TDA).

За словами розробників, цей специфічний баг пов’язаний із конфліктом фірмового додатка Galaxy Connect. У Microsoft стверджують, що помилка виникла не стільки через сам апдейт, скільки через збіг обставин під час взаємодії оновлення з іншими процесами в системі. Наразі достеменно невідомо, чи зустрічається блокування диска C на комп’ютерах інших виробників. Масовий характер інших скарг (на зависання та перезавантаження) компанія поки остаточно не підтвердила, проте фахівці обох корпорацій уже спільно працюють над терміновим виправленням ситуації.