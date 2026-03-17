В застосунку «Дія» запрацювала нова послуга: потрібен лише ІПН та пошта

У державному застосунку «Дія» стартувало бета-тестування нової важливої категорії заяв в Міжнародному реєстрі збитків. Відтепер українці мають змогу подавати заяви про втрату оплачуваної роботи (офіційна категорія A3.4), яка сталася внаслідок повномасштабного вторгнення.

Хто може долучитися до тестування та як це працює

Протестувати нову можливість пропонують громадянам, які втратили свій заробіток після 24 лютого 2022 року саме через бойові дії. Послуга охоплює доволі широке коло людей: від офіційно найманих працівників та фахівців, що працювали за цивільно-правовими договорами, до самозайнятих осіб. Важливо, що подати заявку можуть навіть ті українці, які працювали за усною домовленістю або на умовах неформальної угоди.

Для участі у бета-тесті знадобляться лише індивідуальний податковий номер (ідентифікаційний код) та актуальна електронна пошта. Система розроблена так, щоб максимально спростити процес: частину необхідної інформації вона автоматично підтягне з наявних державних реєстрів, а решту даних користувачеві потрібно буде внести вручну.

Міжнародний реєстр та перспективи компенсацій

Нагадаємо, що сам Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією росії, був створений 17 травня 2023 року. Відповідну угоду тоді підтримали понад 40 держав-членів Ради Європи, а також Сполучені Штати, Японія та Канада. Повноцінну роботу система розпочала у квітні 2024 року.

У майбутньому одним із головних інструментів цього механізму стане спеціальна Компенсаційна комісія. Саме вона детально розглядатиме всі подані заяви від українців та визначатиме точний розмір завданих збитків. Фінальним, третім етапом цієї масштабної юридичної процедури мають стати безпосередні виплати компенсацій державою-агресором.