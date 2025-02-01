Революція в ChatGPT: o3-mini відкриває нові можливості для безкоштовних користувачів

Компанія OpenAI зробила доступною нову мовну модель o3-mini для користувачів безкоштовної версії чат-бота ChatGPT. Ця модель має здатність міркувати, що є її ключовою особливістю. Для активації o3-mini потрібно скористатися опцією Reason, розташованою під рядком введення повідомлення.

o3-mini працює на 24% швидше за попередню версію o1-mini. Хоча в завданнях з математики, програмування та науки обидві моделі демонструють схожі результати, o3-mini відрізняється більшою спритністю. Модель також інтегрована з ChatGPT Search для забезпечення доступу до актуальної інформації в інтернеті.

Користувачі платних версій Plus і Team тепер можуть надсилати до 150 повідомлень на день, що значно більше за попередній ліміт у 50 повідомлень. Передплатники Pro не мають жодних обмежень на кількість повідомлень. Проте, для користувачів Enterprise o3-mini стане доступною лише в лютому.