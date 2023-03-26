Небезпечні цифри: названо PIN-коди, картки з якими зламують найчастіше

Усім відомо, що банки вимагають чотиризначний PIN-код для користування кредитною карткою, і, на жаль, деякі українці обирають легко вгадувані комбінації. Це полегшує шахраям завдання зламати код і скористатися карткою без дозволу. Ось деякі з найнебезпечніших і найпоширеніших PIN-кодів, яких слід уникати:
- 1234
- 1111
- 0000
- 1212
- 7777
- 1004
- 2000
- 4444
- 2222
- 6969
- 2580 (середній ряд цифр на клавіатурі)
Щоб вибрати більш безпечний PIN-код кредитної картки, розгляньте можливість використання менш передбачуваних комбінацій. Ось кілька прикладів менш поширених PIN-кодів, які можуть забезпечити кращий рівень безпеки:
- 7063
- 6093
- 6827
- 7394
- 0859
- 8957
- 9480
- 6793
- 8398
- 0738
- 7637
- 6835
- 9629
- 8093
- 8068
Щоб забезпечити безпеку вашої кредитної картки, ніколи не записуйте PIN-код у легкодоступних місцях і нікому не повідомляйте його.
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