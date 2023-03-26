Небезпечні цифри: названо PIN-коди, картки з якими зламують найчастіше

Усім відомо, що банки вимагають чотиризначний PIN-код для користування кредитною карткою, і, на жаль, деякі українці обирають легко вгадувані комбінації. Це полегшує шахраям завдання зламати код і скористатися карткою без дозволу. Ось деякі з найнебезпечніших і найпоширеніших PIN-кодів, яких слід уникати:

1234 1111 0000 1212 7777 1004 2000 4444 2222 6969 2580 (середній ряд цифр на клавіатурі)

Щоб вибрати більш безпечний PIN-код кредитної картки, розгляньте можливість використання менш передбачуваних комбінацій. Ось кілька прикладів менш поширених PIN-кодів, які можуть забезпечити кращий рівень безпеки:

7063 6093 6827 7394 0859 8957 9480 6793 8398 0738 7637 6835 9629 8093 8068

Щоб забезпечити безпеку вашої кредитної картки, ніколи не записуйте PIN-код у легкодоступних місцях і нікому не повідомляйте його.