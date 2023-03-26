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Небезпечні цифри: названо PIN-коди, картки з якими зламують найчастіше

26.03.2023
Менше хвилини

Усім відомо, що банки вимагають чотиризначний PIN-код для користування кредитною карткою, і, на жаль, деякі українці обирають легко вгадувані комбінації. Це полегшує шахраям завдання зламати код і скористатися карткою без дозволу. Ось деякі з найнебезпечніших і найпоширеніших PIN-кодів, яких слід уникати:

  1. 1234
  2. 1111
  3. 0000
  4. 1212
  5. 7777
  6. 1004
  7. 2000
  8. 4444
  9. 2222
  10. 6969
  11. 2580 (середній ряд цифр на клавіатурі)

Щоб вибрати більш безпечний PIN-код кредитної картки, розгляньте можливість використання менш передбачуваних комбінацій. Ось кілька прикладів менш поширених PIN-кодів, які можуть забезпечити кращий рівень безпеки:

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  1. 7063
  2. 6093
  3. 6827
  4. 7394
  5. 0859
  6. 8957
  7. 9480
  8. 6793
  9. 8398
  10. 0738
  11. 7637
  12. 6835
  13. 9629
  14. 8093
  15. 8068

Щоб забезпечити безпеку вашої кредитної картки, ніколи не записуйте PIN-код у легкодоступних місцях і нікому не повідомляйте його.


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26.03.2023
Менше хвилини
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