Євросоюз продовжує душити Apple: iPhone хочуть зробити схожими на Android

Влада Євросоюзу продовжує ставити палиці в колеса Apple. Спочатку «яблучну» компанію зобов’язали відмовитися від роз’єму Lightning та перейти на стандартні зарядки USB Type-C, а тепер обговорюється новий закон про цифрові ринки. Який насправді зобов’язує Apple надати користувачам доступ для встановлення сторонніх магазинів додатків.

Зараз iOS – це обмежена екосистема, і всі додатки встановлюються виключно через фірмовий магазин AppStore. В уряді європейських країн такий стан справ вважали за порушення антимонопольного законодавства, наслідком чого і став закон про цифрові ринки.

Поки що складно сказати, наскільки жорсткими будуть ці вимоги. Точнісінько зможемо дізнатися лише навесні 2023 року — тоді підсумки обговорення оформлять у вигляді готового законопроекту, на виконання якого Apple матиме шість місяців. Цілком імовірно, що купертинівцям доведеться дозволити встановлювати не лише інші магазини, а й сторонні системи оплати та голосових помічників. Автори закону вже натякають, що в ЄС очікують від нього значних наслідків.