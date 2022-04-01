Microsoft вирішила не йти повністю з Росії, її сервери такок працюють

4 березня стало відомо, що Microsoft зупиняє постачання своєї продукції на територію Російської Федерації. Крім того, повідомлялося, що буде припинено діяльність сервісів. Останні, утім, продовжили працювати.





Тепер представники Microsoft кажуть, що про повний відхід не йдеться. Компанія продовжить здійснювати підтримку свого програмного забезпечення та його оновлення. Також буде продовжено роботу з компаніями із Росії, які не потрапили під санкції.

Яку ж причину видумали в компанії, що б продовжити вести бізнес?

У Microsoft стверджують, що не хочуть залишати без своєї продукції людей, які не винні. Крім того, припинення технічної підтримки Windows і зупинка випуску оновлень можуть позначитися на дітях і старих, так як на операційних системах Windows різних версій працюють комп’ютери в дитсадках, лікарнях і так далі.

Тим не менш, консультації з владою ЄС та США на тему повного призупинення діяльності в Росії все ще ведуться. І що буде далі, ніхто не знає.

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