У Telegram з’являться спонсоровані повідомлення. Про це йдеться на офіційному сайті месенджера.





“На відміну від інших програм, Telegram ніколи не використовує персональні дані для персоналізованої реклами. Рекламні повідомлення засновані виключно на тематиці тих каналів, в яких вони показуються. Це означає, що ніякі призначені дані користувачів не збирається і не аналізуються месенджером і кожен користувач, який переглядає канали в Telegram, бачить одні й ті ж промо-матеріали “, – йдеться в заяві команди Telegram.

За словами представників компаній, інтернет-реклама не повинна бути синонімом порушення конфіденційності користувачів. “Давайте переробимо ринок реклами разом”, – додають в Telegram. Раніше засновник компанії Павло Дуров говорив про те, що в месенджері можуть з’явиться спонсоровані пости в Telegram-каналах.