Дизайнер продемонстрував вигляд Google Maps на Nokia з 90-х

Дизайнер-ентузіаст з ніком Ferbi_Wakanda в соцмережі X опублікував цікаве відео, в якому показав, як виглядав би інтерфейс Google Maps на одному з кнопкових телефонів Nokia. Для прикладу автор взяв модель Nokia 3210, випущену в 1999 році.

У відео показано, що інтерфейс програми у версії для монохромного екрану побудований повністю на чорних точках і тексті. Він відображає пункт призначення і відстань, що залишилася, а також активні маршрути та елементи керування картою. Сама карта має максимально простий дизайн, але при цьому вона досить детальна, щоб це було корисно, якби вона існувала 25 років тому.

Нагадаємо, що додаток Google Maps був запущений на настільних ПК в лютому 2005 року, а потім з’явилася його версія для мобільних пристроїв.