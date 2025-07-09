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Дизайнер продемонстрував вигляд Google Maps на Nokia з 90-х

GSMinfo09.07.2025
Nokia 3210

Дизайнер-ентузіаст з ніком Ferbi_Wakanda в соцмережі X опублікував цікаве відео, в якому показав, як виглядав би інтерфейс Google Maps на одному з кнопкових телефонів Nokia. Для прикладу автор взяв модель Nokia 3210, випущену в 1999 році.

У відео показано, що інтерфейс програми у версії для монохромного екрану побудований повністю на чорних точках і тексті. Він відображає пункт призначення і відстань, що залишилася, а також активні маршрути та елементи керування картою. Сама карта має максимально простий дизайн, але при цьому вона досить детальна, щоб це було корисно, якби вона існувала 25 років тому.

В тему

Нагадаємо, що додаток Google Maps був запущений на настільних ПК в лютому 2005 року, а потім з’явилася його версія для мобільних пристроїв.

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GSMinfo09.07.2025
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