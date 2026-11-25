Оригінальний Samsung Galaxy Watch 2018 року несподівано отримав друге життя. Для годинника з’явилася неофіційна прошивка, яка замінює фірмову Tizen на Wear OS від Google з підтримкою ШІ-асистента Gemini.

Автором порту став розробник під ніком Depth118. Як основу він узяв прошивку Wear OS 3.5 (Android 11, ядро Linux 4.19) від першого Pixel Watch. Вибір не випадковий, адже обидва годинники працюють на однаковому чипі Exynos 9110.

Судячи з опису, після переходу на нову систему працює майже все. Сенсорний екран, обидві фізичні кнопки, поворотний безель та режим Always-On Display функціонують штатно. Доступні Wi-Fi, Bluetooth і GPS, вимірювання пульсу та підрахунок кроків, а також акселерометр, гіроскоп, барометр, датчик освітлення, динамік, мікрофон і бездротова зарядка від оригінальної док-станції Samsung.

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Фірмовий поворотний безель, за який Galaxy Watch так любили власники, працює і під Wear OS

Разом із Wear OS годинник отримує доступ до сервісів Google. Його можна підключити до смартфона, отримувати сповіщення та встановлювати застосунки з Google Play. Працює й Gemini, викликати асистента можна командою Hey Google або подвійним натисканням апаратної кнопки.

Без недоліків, утім, не обійшлося. Режим глибокого сну підтримується лише частково, іноді можуть відключатися Wi-Fi і Bluetooth, а в деяких користувачів, судячи з відгуків, перестає реагувати одна з кнопок на корпусі.

Перша версія прошивки вийшла 20 листопада і доступна на GitHub. Вона призначена лише для 46-міліметрової версії Galaxy Watch з Bluetooth (SM-R800). Спроба встановити її на інші модифікації може перетворити годинник на «цеглину». За бажання можна повернутися на Tizen за допомогою оригінальної прошивки Samsung.