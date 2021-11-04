Складено ТОП-10 кращих файтингів для Android-смартфонів у 2021 році

Файтинги – один із найбільш недооцінених жанрів ігор. Віртуальні бійки, що з’явилися в аркадних автоматах ще на зорі ігропрому, так і не стали масовими: геймери в основному згадують їх, коли збираються великими компаніями і не знають, чим себе зайняти. Однак віддані фанати у жанру все ж таки є.





Спеціально для поціновувачів і бажаючих спробувати новачків, ми вибрали найкращі файтинги для Андроїд. Незважаючи на одноманітність, жанр має свої діаманти, які дивують як бойовими механіками, так і нестандартним сюжетом. Мерщій беріть телефон і встановлюйте ігри з нашого топу – тут все найцікавіше, що можна завантажити!

№10 – Knights Fight 2

Knights Fight – рідкісний представник середньовічних файтингів. Він перенесе вас на справжній лицарський турнір, де важлива не здатність натиснути на сенсор більше разів, ніж суперник, а вміння перехитрити його тактично. Бойова система гри продумана до дрібниць, розбиратися в механіках доведеться довго, але процес затягує. Є сюжет із можливістю прокачування персонажа (купівля броні, зброї, замків) та різні PVP-режими. Щоправда, відгуки гравців свідчать про досить нав’язливу систему донату, що не може не засмучувати.

№9 – The King of Fighters ALLSTAR

Якщо ви шукаєте аніме файтинги на Андроїд, то на King of Fighters безперечно варто звернути увагу. Шикарна 3D-графіка, інтуїтивно зрозуміле управління та приголомшлива динаміка сутичок забезпечують реальне задоволення від процесу. У мобільній версії зібрано персонажів з усіх частин франшизи KoF, яка відома ще з 1994 року. Тут є сюжетна компанія із заплутаною історією, багато персонажів із зухвалими комбо та постійні івенти від розробників. Ну і звичайно бої з іншими гравцями в онлайні, куди ж без них!

№8 – EA Sports UFC

Портований на мобільні пристрої бестселер від Electronic Art. Гравцеві пропонується вибрати одного із сімдесяти реальних бійців і вирушити в октагон, демонструвати свої навички. Після кількох боїв стає зрозуміло, що нахрапом тут не взяти – тактика вирішує все, любителям бездумно викидати нескінченну кількість ударів загрожує жорсткий нокаут. Кожен боєць, як і в реальному житті, має свої сильні та слабкі сторони, якими треба грамотно розпоряджатися. Хабіб, Конор МакГрегор, Джон Джонс – якщо ці імена вам щось говорять, то, напевно, отримаєте кайф від цієї гри.

№7 – Marvel: Битва чемпіонів

Було б дивно, якби найкращі файтинги на Андроїд не експлуатували тему найпопулярнішого комікс-всесвіту сучасності. Це офіційна гра від Marvel, дійові особи якої всім чудово знайомі: можна зарубатися Халком, Росомахою, Людиною Павуком чи іншими героями культової франшизи. Арени битв теж є впізнаваними місцями з фільмів та серіалів. Тут багато ігрового контенту (як PVP, так і PVE), легкий і нав’язливий геймплей, музика, сюжет і море фану. Різні івенти проходять регулярно, тож нудьгувати не доведеться.

№6 – Prizefighters

Симулятор боксу з піксельною графікою – виглядає дуже стильно і навіює спогади про подібні серії на Dendi. Головна фішка – складність. Гра дає реальний виклик, змушує вивчати таймінги та відточувати свою манеру ведення бою. Є коротенький сюжет, який можна пройти за пару днів, аркадний режим та онлайн бої. Щоб битися з іншими гравцями, краще підключати геймпад – новачків із сенсорним керуванням знищують дуже швидко. Шикарний варіант для всіх, хто шукає безкоштовні ігри на Андроїд у боксерському сеттингу.

№5 – Dragon Ball Legends

Файтинг з елементами РПГ з легендарної аніме-франшизи. Якщо вас цікавить насамперед бойовка – сміливо тисніть режим 1х1 і боріться проти товаришів чи випадкових суперників із усіх куточків світу. Управління у грі легке, але вдосконалювати навички можна безкінечно. Оригінальна сюжетна компанія до ваших послуг. Великий акцент тут робиться на прокачуванні персонажа, який поступово отримує нові прийоми та можливості, завдяки чому гра просто не встигає набриднути. Графіка, якість промальовування, ефекти, динаміка битв – все на висоті. Єдиний нюанс: відсутність, навіть, російськомовної озвучки, тож знання англійської хоча б на мінімальному рівні і тут не завадить.

№4 – Injustice 2

Ще один добротний супергеройський файтинг, цього разу по всесвіту DC. У світі Injustice Супермен злетів із котушок, поневолив людство і оголосив себе диктатором. Бетмен організував опір і засадив його у в’язницю, але на планеті все ще панують заворушення. Це практично еталонне втілення мобільного файтингу, куди додали безліч режимів гри, багатий вибір спорядження, можливостей розвитку персонажів та їх здібностей. Графіка – топ, на смартфоні гра виглядає не гірше, ніж на ПК.

№3 – Skullgirls: РПГ-файтинг

Топ файтингів на Андроїд дістався трійки найкращих і відкриває її дуже цікавий проект, який рве всі шаблони. Гру зробили в США, але виглядає вона немов буйна фантазія японських дизайнерів: пишні аніме-дівчата, джазові саундтреки, мультяшна графіка, відсилання до поп-культури та море задерикуватого насильства. Це командний файтинг, де треба вибирати одразу трьох персонажів, щоб міняти бійців у ході битви та комбінувати їх здібності. Комбо-система тут – одна з кращих, бої складаються з ланцюжків божевільних прийомів, завдяки чому у Skullgirls вкрай весело рубатися.

№2 – Mortal Kombat Mobile

Немеркнуча слава легендарного Мортала має під собою цілком очевидні підстави – продумана бойовка, різноманітність і опрацьованість персонажів, а також нелюдські фаталіті, що надовго запам’ятовуються. Все це є і у версії для смартфонів, яка на відміну від інших комп’ютерних франшиз, не так вже й спрощена. Реалізовано цікаві режими на кшталт воєн фракцій (потрібно розвивати свою команду з 3 персонажів), щоденні випробування та класичні PVP-бої. Черепи тут ламаються дуже естетично, але агресивний донат може трохи зіпсувати враження від мобільного МК.

№1 – Серія Shadow Fight

Очолює топ 10 файтинг-ігор на Android серія Shadow Fight. Ми вирішили не вибирати кращу частину, а відзначити усі три гри одразу. Їх розробляли спеціально для мобільних пристроїв, тому за якістю геймплею будь-який SF дає фору своїм іменитим конкурентам. Любителям побитися з живими опонентами варто качати онлайн-версію Arena, шанувальники цікавого сюжету будуть у захваті від другої частини, а приголомшлива графіка – фішка Shadow Fight 3.

Ігри прославилися за рахунок можливості застосовувати великий арсенал зброї: мечі, молоти, списи, нунчаки, сюрикени та багато іншого. Тутешній геймплей будується на правильній оцінці зброї, її області поразки та таймінгів. Shadow Fight, безперечно, найкращий файтинг на телефон як по мережі, так і для гри без інтернету.