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Mercedes-Benz створить свою операційну систему за 200 млн. євро

Компанія Mercedes-Benz Group, відома в першу чергу по автомобілях, вирішила зайнятися створенням свого власного ПЗ.

11.04.2022
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MB.OS

І йдеться не про лише прошивки. Компанія націлилася на створення повноцінної операційної системи. У її розробку вкладуть приблизно 200 мільйонів євро. Для цього навіть відкриють спеціальний центр.


Представники Mercedez-Benz Group стверджують, що MB.OS створюється не для ПК, а автомобілів. Спеціалізована операційна система дозволить створювати просунуті мультимедійні та інтерактивні простори усередині машин.

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Крім того, на новому заводі будуть вестися роботи зі створення автопілота та програмного забезпечення для інтеграції в апаратні компоненти. Також тут займуться дослідженнями та створенням програмного забезпечення для електромобілів.

Новий підрозділ називається Electric Software Hub (ESH). Він розташовуватиметься на території комплексу Mercedes Technology Center у Зіндельфінгу (Німеччина). Це величезний хаб, територія якого займає 70 000 м2. Тут працює понад 1000 співробітників.

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11.04.2022
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