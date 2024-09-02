Павла Дурова помітили на прогулянці в Парижі зі своє «нареченою»

Засновника Telegram Павла Дурова помітили, як він прогулюється Єлисейськими полями в Парижі з помічницею Юлією Вавиловою. Про це пише місцеве видання ParisMatch, яке називає супутницю підприємця його «нареченою».

«Глава Telegram Павло Дуров насолоджується паризьким життям зі своєю нареченою, яка на п’ятнадцять років молодша за нього, – Юлією Вавиловою», – йдеться у підписі під фото.

На знімку засновник Telegram і його супутниця посміхаються і виглядають цілком безтурботними. За інформацією видання, бізнесмен зараз зайнятий пошуками житла у французькій столиці.

Фото: parismatch.com

Павла Дурова звинувачують у недотриманні його платформою Telegram європейських законів і, отже, пособництві злочинцям. Ордер на арешт було видано 24 серпня, незадовго до приземлення літака Дурова в аеропорту Парижа.

Через кілька днів утримання під вартою, 28 серпня, підприємця взяли під судовий нагляд у Франції. Увечері того ж дня Дурова відпустили під заставу в розмірі п’яти мільйонів євро. Від коментарів журналістам він утримався.